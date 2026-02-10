Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa! Scor halucinant la finalul meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a fost titular la Al-Gharafa la meciul din deplasare cu Al-Ittihad din etapa a șaptea din faza ligii din actualul sezon al Ligii Campionilor Asiei. Românul a fost schimbat însă la pauză cu Alvaro Djalo.

Florinel Coman a fost schimbat la pauza meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa, la scorul de 2-0 pentru echipa adversă. Apoi a urmat „carnagiul”: scor final 7-0

Atunci, scorul era 2-0 pentru echipa din Arabia Saudită, iar ce a urmat posibil să-l fi făcut pe să se bucure că nu s-a aflat pe teren în repriza secundă. Saudiții au mai marcat de alte cinci ori în poarta formației din Qatar și astfel s-au impus în final cu scorul neverosimil de 7-0.

ADVERTISEMENT

Meciul s-a jucat într-o atmosferă de excepție creată de suporterii lui . În mod neobișnuit, ei au afișat o scenografie de senzație pe jumătate din stadion nu înainte de meci sau în startul său, așa cum se procedează de obicei, ci după ce se trecuse deja de minutul 30.

Amazing atmosphere and choreography at Ittihad–Gharafa — TheFootballZone (@football_t69515)

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, Al-Ittihad a ajuns la 12 puncte acumulate după primele 7 etape din această fază a competiției și se află în prezent pe locul 5, care asigură calificarea mai departe în play-off. De partea cealaltă, Al-Gharafa a rămas pe poziția a 10-a, cu doar 6 puncte, însă la distanță mică de locul 8, ultimul de accedere în faza următoare, ocupat acum de Al-Sadd, respectiv două.

ADVERTISEMENT

Ce notă a primit Florinel Coman după acest meci

Pentru prestația sa din prima repriză, fostul fotbalist de la FCSB a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 6, cea mai mică notă primită de vreunul dintre jucătorii de atac de la Al-Gharafa.

Cât în ceea ce îi privește pe cei de la Al-Ittihad, de remarcat este că această victorie de senzație a lor a fost obținută în condițiile în care recent echipa din Jeddah a rămas fără vedetele Karim Benzema și N’Golo Kante.

ADVERTISEMENT

Atacantul a plecat chiar la marea rivală Al-Hilal, , iar mijlocașul defensiv a ajuns la Fenerbahce, fosta adversară a FCSB-ului din grupa unică de Europa League.