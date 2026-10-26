Sport

Florinel Coman a înscris în Champions League, iar apoi s-a accidentat! Emoții pentru Gică Hagi. Video

Bogdan Mariș
26.10.2026 | 20:20
Florinel Coman a inscris in Champions League iar apoi sa accidentat Emotii pentru Gica Hagi Video
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Florinel Coman (28 de ani) a înscris din nou pentru Al Gharafa după o pauză de nouă luni, iar apoi s-a accidentat. FOTO: Hepta
Florinel Coman a înscris pentru Al Gharafa în partida disputată pe terenul saudiților de la Al Ahli în AFC Champions League Elite. Internaționalul român s-a accidentat mai apoi și a fost schimbat.
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Florinel Coman (28 de ani) a înscris din nou pentru Al Gharafa după o pauză de nouă luni. Internaționalul român a punctat pentru echipa sa în eșecul cu 1-2 suferit pe terenul saudiților de la Al Ahli în AFC Champions League Elite, însă mai apoi a acuzat o problemă medicală și a fost schimbat.

Florinel Coman a înscris pentru echipa de club după 9 luni de „secetă”, iar apoi s-a accidentat

Al Ahli pornea cu prima șansă în duelul cu Al Gharafa din etapa a treia a fazei ligii din AFC Champions League Elite, cea mai importantă competiție inter-cluburi din Asia. Saudiții au început mai bine și au reușit să deschidă scorul în minutul 4, prin atacantul naționalei Angliei, Ivan Toney, însă Florinel Coman a reușit să restabilească egalitatea.

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Internaționalul român a pornit acțiunea de la mijlocul terenului, iar apoi a fost găsit în careu de Fadlalla și a finalizat faza cu un șut excelent. Ultimul său gol la echipa de club fusese înscris pe 22 ianuarie, într-un meci cu Sharjah. În minutul 65, acesta s-a întins pe gazon acuzând o problemă medicală și nu a mai putut continua meciul, fiind înlocuit. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea, în contextul în care Coman se află pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Imaginile cu reușita și accidentarea pot fi urmărite AICI.

Mai apoi, Al Gharafa a rămas în inferioritate numerică, Sano fiind eliminat pentru două cartonașe galbene primite în decurs de 8 minute. În acest context, qatarezii nu au reușit să reziste, iar Matheus Goncalves a înscris pentru 2-1 în minutul 86. Lotul lui Al Ahli valorează 193 de milioane de euro, cei mai valoroși jucători fiind Francisco Trincao, Ivan Toney și Eduard Spertsyan.

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Revine Florinel Coman la FCSB? Impresarul său a clarificat situația

Florinel Coman evoluează la Al Gharafa din 2024, qatarezii plătind 6 milioane de euro pentru a-l achiziționa. În prima jumătate a anului 2025, atacantul român a fost împrumutat la Cagliari, însă evoluțiile sale nu i-au convins pe italieni, care nu au activat opțiunea de transfer definitiv. Contractul său cu formația din Qatar mai este valabil până în vara lui 2027, iar în spațiul public s-a vorbit despre o posibilă revenire a sa la FCSB în iarnă. Impresarul lui Coman, Federico Pastorello, a clarificat situația într-o declarație oferită pentru FANATIK.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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