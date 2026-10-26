Florinel Coman a înscris în Champions League, iar apoi s-a accidentat! Emoții pentru Gică Hagi. Video

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Florinel Coman (28 de ani) a înscris din nou pentru Al Gharafa după o pauză de nouă luni. Internaționalul român a punctat pentru echipa sa în eșecul cu 1-2 suferit pe terenul saudiților de la Al Ahli în AFC Champions League Elite, însă mai apoi a acuzat o problemă medicală și a fost schimbat.

Florinel Coman a înscris pentru echipa de club după 9 luni de „secetă”, iar apoi s-a accidentat

Al Ahli pornea cu prima șansă în duelul cu Al Gharafa din etapa a treia a fazei ligii din AFC Champions League Elite, cea mai importantă competiție inter-cluburi din Asia. Saudiții au început mai bine și au reușit să deschidă scorul în minutul 4, prin atacantul naționalei Angliei, Ivan Toney, însă Florinel Coman a reușit să restabilească egalitatea.

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Internaționalul român a pornit acțiunea de la mijlocul terenului, iar apoi a fost găsit în careu de Fadlalla și a finalizat faza cu un șut excelent. Ultimul său gol la echipa de club fusese înscris pe 22 ianuarie, într-un meci cu Sharjah. În minutul 65, acesta s-a întins pe gazon acuzând o problemă medicală și nu a mai putut continua meciul, fiind înlocuit. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea, în contextul în care Coman se află pe pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Imaginile cu reușita și accidentarea pot fi urmărite .

Mai apoi, Al Gharafa a rămas în inferioritate numerică, Sano fiind eliminat pentru două cartonașe galbene primite în decurs de 8 minute. În acest context, qatarezii nu au reușit să reziste, iar Matheus Goncalves a înscris pentru 2-1 în minutul 86. Lotul lui Al Ahli valorează 193 de milioane de euro, cei mai valoroși jucători fiind Francisco Trincao, Ivan Toney și Eduard Spertsyan.

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Revine Florinel Coman la FCSB? Impresarul său a clarificat situația

evoluează la Al Gharafa din 2024, qatarezii plătind 6 milioane de euro pentru a-l achiziționa. În prima jumătate a anului 2025, atacantul român a fost împrumutat la Cagliari, însă evoluțiile sale nu i-au convins pe italieni, care nu au activat opțiunea de transfer definitiv. Contractul său cu formația din Qatar mai este valabil până în vara lui 2027, iar în spațiul public s-a vorbit despre o posibilă revenire a sa la FCSB în iarnă. Impresarul lui Coman, , a clarificat situația într-o declarație oferită pentru FANATIK.