Florinel Coman a nimerit cum nu se putea mai rău! La pauză era deja 4-0 pentru adversari

Florinel Coman (28 de ani) a început pe banca de rezerve meciul Al-Gharafa – Al-Qadsiah, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 4 din Liga Campionilor Asiei, conferința de Vest. În minutul 38 însă, a fost nevoie ca internaționalul român să fie introdus pe teren în locul accidentatului Magri.
La acel moment, scorul era deja 2-0 pentru oaspeții din Arabia Saudită, goluri marcate de Abu Al Shamat în minutul 17, respectiv Quinones în minutul 26. Până la pauză, Al-Gharafa a mai primit două goluri. Al Shahrani a punctat și el în minutul 43, iar Quinones a făcut dubla în minutul 45.
Așadar, 4-0 la pauză pentru Al-Qadsiah pe terenul celor de la Al-Gharafa și se poate spune în concluzie că, într-un astfel de context, Florinel Coman și-ar fi dorit mai degrabă să nu intre pe teren în acest meci. El a pățit deci exact ca alt internațional român, Ianis Hagi. Tot luni seară, el a fost de asemenea rezervă pentru Alanyaspor în campionatul Turciei.
Mijlocașul ofensiv a fost introdus pe teren în repriza secundă, la scorul de 1-0 pentru adversarii de la Genclerbirligi, iar în final partida s-a încheiat cu scorul de 5-0 pentru gazde. Iar Al-Gharafa, echipa lui Coman, a mai primit și ea un gol în repriza a doua de la Al-Qadsiah. Al Qahtani a înscris în minutul 81 și astfel a stabilit scorul final, 5-0 pentru formația din Arabia Saudită.
Tot în Liga Campionilor Asiei, luni seară a avut meci și celălalt român din Qatar angrenat în această competiție. Este vorba bineînțeles despre Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui Al-Sadd. Echipa lui a jucat pe teren propriu cu saudiții de la Al-Ahli. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.