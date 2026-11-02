Sport

Florinel Coman a nimerit cum nu se putea mai rău! La pauză era deja 4-0 pentru adversari

Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2026 | 22:10
Florinel Coman a nimerit cum nu se putea mai rau La pauza era deja 40 pentru adversari
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Florinel Coman a nimerit cum nu se putea mai rău! La pauză era deja 4-0 pentru adversari. Foto: Profimedia
Florinel Coman, rezervă la Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei. A intrat pe teren la 2-0 pentru adversari, echipa lui a mai primit două goluri până la pauză
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Florinel Coman (28 de ani) a început pe banca de rezerve meciul Al-Gharafa – Al-Qadsiah, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 4 din Liga Campionilor Asiei, conferința de Vest. În minutul 38 însă, a fost nevoie ca internaționalul român să fie introdus pe teren în locul accidentatului Magri.

Înfrângere cruntă pentru echipa lui Florinel Coman pe teren propriu în Liga Campionilor Asiei

La acel moment, scorul era deja 2-0 pentru oaspeții din Arabia Saudită, goluri marcate de Abu Al Shamat în minutul 17, respectiv Quinones în minutul 26. Până la pauză, Al-Gharafa a mai primit două goluri. Al Shahrani a punctat și el în minutul 43, iar Quinones a făcut dubla în minutul 45.

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Așadar, 4-0 la pauză pentru Al-Qadsiah pe terenul celor de la Al-Gharafa și se poate spune în concluzie că, într-un astfel de context, Florinel Coman și-ar fi dorit mai degrabă să nu intre pe teren în acest meci. El a pățit deci exact ca alt internațional român, Ianis Hagi. Tot luni seară, el a fost de asemenea rezervă pentru Alanyaspor în campionatul Turciei.

Ianis Hagi a pățit-o și el luni seară în Turcia

Mijlocașul ofensiv a fost introdus pe teren în repriza secundă, la scorul de 1-0 pentru adversarii de la Genclerbirligi, iar în final partida s-a încheiat cu scorul de 5-0 pentru gazde. Iar Al-Gharafa, echipa lui Coman, a mai primit și ea un gol în repriza a doua de la Al-Qadsiah. Al Qahtani a înscris în minutul 81 și astfel a stabilit scorul final, 5-0 pentru formația din Arabia Saudită.

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Tot în Liga Campionilor Asiei, luni seară a avut meci și celălalt român din Qatar angrenat în această competiție. Este vorba bineînțeles despre Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui Al-Sadd. Echipa lui a jucat pe teren propriu cu saudiții de la Al-Ahli. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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