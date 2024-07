Gigi Becali a dezvăluit în direct la TV că . Golgheterul FCSB-ului din sezonul precedent va face pasul în Qatar, unde .

Florinel Coman a plecat de la FCSB! Lovitură dată de Gigi Becali: „Am mai luat bani în plus”. Când are loc vizita medicală

. Gigi Becali a anunțat în direct la TV că șeicii qatarezi au plătit clauza de reziliere din contractul la FCSB. Totodată, Gigi Becali a dat lovitura și a reușit să obțină 250.000 de euro în plus în urma transferului lui Florinel Coman la Al Gharafa.

”Două lucruri. Eu nu puteam să spun până acum ce nu știam sigur. Eu spuneam public ce știam. Nici eu nu eram sigur. Spuneam că oamenii vor să plătească clauza. Acum e sigur. Au zis că nu vor să plătească clauza, vor să facă contract de transfer, nu cu clauza.

Ca dovadă că îl vor, am mai negociat și am mai luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi și ei. Ieri am semnat actul de transfer.

„Am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală”

Am vorbit cu Florinel. A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul.

Totul este înțeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat”, a spus Gigi Becali, la . Clauza de reziliere din contractul lui Florinel Coman la FCSB a fost de 5 milioane de euro.

Internaționalul român în vârstă de 26 de ani a fost dorit și de Al-Duhail, tot în Qatar, însă mutarea a picat. Coman a fost în lotul României la EURO 2024 și a jucat 62 de minute cu Ucraina (3-0) și 58 de minute cu Slovacia (1-1).

Salariul lui Florinel Coman la noua echipă: „Ia 2 milioane de euro”

Gigi Becali a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA cifrele din contractul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Atacantul care evoluează în extrema stângă va avea un salariu anual de două milioane de euro.

„De ce e proastă (n.r. vestea)? Lasă, să se ducă băiatul, ia 2 milioane de euro pe an. Arabii (n.r. qatarezii), ei au băgat. Ne bagă banii acum, gata. Ce, stă FCSB în unul sau doi sau trei jucători?

Face Domnul, de te duce și în primăvara de Champions League. Dar ce crezi?“, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.