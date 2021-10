Încă o veste bună pentru Edi Iordănescu: Florinel Coman a revenit la antrenamentele FCSB. Foto

Florinel Coman (23 de ani) nu a mai evoluat pentru FCSB din 23 august, după ce .

Florinel Coman a revenit la antrenamente

Fanii FCSB-ului au un motiv de bucurie, deoarece Florinel Coman a revenit la antrenamente. Vedeta roș-albaștrilor a postat mai multe imagini, pe contul personal de Instagram, din timpul antrenamentelor.

Deși a revenit la antrenamentele FCSB-ului, Florinel Coman se pregătește separat de restul echipei, nefiind refăcut complet, în momentul de față.

La începutul lunii septembrie, .

Edi Iordănescu: „O să îl putem recupera abia în iarnă!”

Recent, Edi Iordănescu, antrenorul FCSB-ului, a declarat faptul că Florinel Coman va fi recuperat complet abia în iarnă.

„Pe Coman cred că o să îl putem recupera abia în iarnă. E foarte greu, putem să îl avem la antrenamente pe la începutul lui decembrie sau poate chiar mai devreme.

Până reușim să îl punem pe picioare nu ne va fi deloc ușor. Nu poți să riști. El vine după o accidentare seriosă, o intervenție chirurgicală și nu poți să îl expui”, a declarat, recent, Edi Iordănescu, pentru .

Florinel Coman, criticat de Cosmin Contra

La începutul acestei luni, Cosmin Contra, fost selecționer al României și actual antrenor la Al-Ittihad, a semnalat faptul că Florinel Coman nu are „mentalitatea potrivită” pentru a devenit un mare jucător.

„Este talentat, dar nu are mentalitate. Nu vrea să devină un mare jucător! Are calitate și poate face diferența, dar nu are mentalitatea potrivită. Poți avea talent, dar dacă nu ai mentalitatea potrivită…

Dennis Man este, de asemenea, un jucător foarte talentat, dar o demonstrează doar de câteva ori”, a spus Cosmin Contra, la începutul acestei luni, pentru .

Florinel Coman a fost transferat de FCSB, în vara lui 2017, de la FC Viitorul, pentru trei milioane de euro.

4.5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform transfermarkt.com

1 gol a dat Florinel Coman în 7 meciuri bifate pentru FCSB, în acest sezon