Florinel Coman a vorbit despre viitorul său la FCSB. Anunț uriaș pentru fani: “Mă mai vedeți!”

FCSB a pierdut meciul cu CFR, scor 1-0. După fluierul final al partidei, echipa lui Gigi Becali a primit trofeul de campioană, trofeu pe care „roș-albaștrii” l-au așteptat de 9 ani de zile.

. Nu mai puțin de 54.673 de suporteri au fost prezenți pe cel mai mare stadion din țară pentru a putea sărbători, alături de jucătorii FCSB-ului, un nou titlu de campioană.

Florin Coman a vorbit despre viitorul său la FCSB

Florinel Coman, probabil cel mai important pentru FCSB în acest sezon, a vorbit despre viitorul său la formația din București, .

Fotbalistul a declarat că nu este afectat de faptul că e posibil să nu mai pleace în Qatar, din vară, și că speră să joace pentru FCSB în preliminariile din cupele europene.

„A fost superb, am cântat pe drum până la stadion. A fost ceva de vis. Pe teren ne-am bucurat, a fost ok. Am venit să jucăm de plăcere cu 54 de mii de oameni care au venit să vadă festivitatea de premiere.

Eu sunt în urmă cu petrecerea, am fost şi plecat. Eu m-am refăcut, şi băieţii sunt refăcuţi. Ne-am odihnit 3-4 zile. A fost un meci plăcut. Nu ştiu. Sper să mă mai vadă fanii, eu zic că o să mă mai vadă.

A ieşit patronul şi v-a spus, a stat la negocieri. Eu sunt campionul României, nu v-a exista dezamăgirea. Am şi eu liber 3-4 zile, să văd unde duc fetiţa. După aceea reiau antrenamentele şi aştept convocarea”, a spus Florinel Coman la finalul meciului cu CFR Cluj.

Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la viitorul fotbalistului: „Florinel va fi cu noi în preliminarii”

După ce a negociat cu qatarezii pentru transferul lui Florinel Coman, Gigi Becali a declarat că nu vrea să renunțe la niciun euro din clauza de reziliere a fotbalistului, clauză pe care conducătorii clubului din golf nu mai sunt dispuși să o plătească.

Patronul FCSB-ului a spus că fotbalistul va rămâne la clubul din București și pentru meciurile din preliminarii, urmând ca după să ia o decizie cu privire la viitorul jucătorului.

„Am negociat, vor să dea banii în rate, să dea 3,5 milioane de euro, posibil 4 milioane de euro acum, restul în funcție de meciuri. Am ajuns la o concluzie, ei au spus că să dea 4 apoi în funcție de meciuri.

Florinel va fi cu noi în preliminarii. Dacă ne calificăm le dau eu 1,5 milioane înapoi, că m-am calificat cu el. Vreau ca transferul să fie 5 în cap.

Sau 3,5 de la ei și 50 de milioane de la Ligă. Eu nu vreau să îl dau, jucătorul face 10 și voi vreți cu 5”, a declarat Gigi Becali.