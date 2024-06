Florinel Coman, amintiri din copilărie de 1 iunie. L-a imitat pe Ronaldo și a pățit-o. Ce meserie și-a dorit de fapt

Florinel Coman (26 de ani) se află în cantonamentul echipei naționale a României pentru ultimele două meciuri de verificare înaintea de participarea la EURO 2014 din Germania (14 iunie – 14 iulie): Ambele pe stadionul Steaua.

Florinel Coman, amintiri din copilărie

Extrema campioanei FCSB a fost protagonistul unei provocări inedite de Ziua internațională a copilului, la FRF TV. Florinel Coman le-a dezvăluit fanilor naționalei ce mâncăruri îi plăceau în copilărie, și de ce nu se atingea, care erau jocurile sale favorite, în afara fotbalului și eroii din desene animate și povești.

”Mbappe” a povestit că în copilărie visa să se facă polițist. ” Îmi plăcea să fiu polițist, la altceva nu m-am gândit”, a spus Coman. Ca orice copil, și Florinel a fost atras de minge, iar bunica l-a dus la vârsta de 10 ani la o selecție la Luceafărul Brăila. Părinții erau plecați la muncă în străinătate.

Florinel Coman era cel mai fericit când la masă i se serveau chiftele cu sos și ciorbă de pasăre, dar nu-i plăceau deloc peștele și legumele. ”Nici acum nu-mi place peștele”, a explicat tricolorul născut la Brăila.

Florinel Coman a vrut să șuteze precum Cristiano Ronaldo și a spart geamul casei

Golgheterul campioanei FCSB și-a amintit și câteva pozne pe care l-a făcut când era copil. ”Am venit într-o zi de la școală, am intrat pe poartă, mingea era în mijlocul curții. Fusese meci de Champions League cu o seară înainte, Cristiano Ronaldo marcase un gol din lovitură liberă. Am lovit mingea și s-a dus direct în geam. A început tataie să urle pe acolo. Am fugit!”, a povestit amuzat extrema stângă a naționalei României.

Florinel a mai făcut și alte boacăne: ”Săream gardul să furăm cireșe, corcodușe. O dată ne-a prins un vecin și s-a terminat mai urât”.

Florinel Coman, despre elevul Florinel Coman

a recunoscut că n-a fost un elev eminent la școală. ”Materiile mele preferate erau dirigenție și sport (râde). Îmi plăcea și fizica. Nu mi-a plăcut matematica, limba germană și biologia. Acum, la EURO 2024 îmi va folosi germana”, a mai rememorat Florinel Coman, care se află la al doilea turneu final de Campionat European, după cel de tineret din 2019, când

Mesaj special de Ziua copilului: ”La mulți ani, dragi copii! Să aveți curaj în a vă urmări visurile!”

Ziua internațională a copilului a fost marcată într-un mod special de FRF TV. Sub mesajul ”Copiii de ieri, tricolorii de azi! La mulți ani, dragi copii! Să aveți curaj în a vă urmări visurile!”, reprezentanții departamentului de comunicare al echipei naționale a României au realizat un montaj video cu fotografiile a 12 tricolori, în tricoul reprezentativei și cu înfățișările din copilărie.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00, PRO TV)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00, PRO TV)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00, PRO TV)