Florinel Coman are loc în Anglia! Cifrele care îi permit lui Gigi Becali să viseze la lovitura verii

Florinel Coman este fotbalistul de pe urma căruia Gigi Becali speră să dea lovitura în această vară. Mijlocaşul ofensiv de 22 de ani a reuşit un sezon foarte bun până acum, iar cluburile din Vestul Europei sunt cu ochii pe el. FANATIK îţi prezintă cifrele care îl ajută pe Florinel Coman să spere la o mutare în Anglia.

Florinel Coman are loc în Anglia, dar nu la granzii din Premier League

Giovanni Becali a anunţat recent în FANATIK faptul că Florinel Coman este aproape de un transfer în această vară. Gigi Becali a continuat şi a dezvăluit că sunt două echipe din Anglia interesate de fotbalistul de 22 de ani. FANATIK a analizat cifrele InStat ale atacanţilor din Premier League şi-ţi prezintă o listă de cluburi unde internaţionalul român ar avea loc.

Liverpool şi Manchester City sunt echipele care deţin primele patru locuri din topul celor mai buni atacanţi din Premier League, conform cifrelor InStat. Riyad Mahrez este lider, cu un index de 345 puncte, fiind urmat de Sadio Mane (344 puncte), Mohamed Salah (343) şi Raheem Sterling (331). Florinel Coman are un index de 299 puncte, fiind în scădere în 2020.

“Eu ştiu două echipe din Anglia care se interesează de el” – Gigi Becali la Digi Sport

Cu acest index, obţinut doar în meciurile din campionat, Florinel Coman s-ar clasa pe locul 16 în topul celor mai buni atacanţi din Premier League, conform cifrelor InStat. Astfel, internaţionalul român nu ar avea loc la granzii Liverpool, Manchester City, Tottenham sau Chelsea.

Ar fi pe locul 2 la Manchester United şi la Arsenal

Florinel Coman şi-ar găsi un loc la Manchester United sau la Arsenal, unde cifrele InStat ale fotbaliştilor ofensivi sunt destul de mici. La ambele echipe, cu indexul din acest sezon, internaţionalul român s-ar clasa pe locul 2, după Marcus Rashford (326 puncte), respectiv Nicolas Pepe (301 puncte).

Până în prezent, indxul InStat îi permite lui Florinel Coman să fie peste Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette sau Anthony Martial.

Florinel Coman versus cei mai bine cotaţi atacanţi de la fiecare echipă din Premier League

Riyad Mahrez (Manchester City) – 345

Sadio Mane (Liverpool) – 344

Heung-Min Son (Tottenham) – 330

Marcus Rashford (Manchester United) – 326

Willian (Chelsea) – 320

Wilfried Zaha (Crystal Palace) – 313

Nicolas Pepe (Arsenal) – 301

Allan Saint-Maximin (Newcastle) – 300

Florinel Coman – 299

Ayoze Perez (Leicester) – 298

Gerard Deulofeu (Watford) – 296

Felipe Anderson (West Ham United) – 295

Raul Jimenez (Wolverhampton) – 294

Richarlison (Everton) – 292

Moussa Djenepo (Southampton) – 289

Harry Wilson (Bournemouth) – 277

Dwight McNeil (Burnley) – 276

Emiliano Buendia (Norwich) – 272

Leandro Trossard (Brighton) – 270

Trezeguet (Aston Villa) – 261

David McGoldrick (Sheffield United) – 250

Englezii îl ştiu bine pe Florinel Coman

Anglia i-a învăţat numele lui Florinel Coman la Campionatul European U21 din 2019. În urmă cu aproape un an, România învingea selecţionata de tineret a Albionului, scor 4-2, iar două dintre golurile „tricolorilor” erau înscrise de fotbalistul de 22 de ani, care aducea victoria prin aceste reuşite.

“Am intrat în joc într-un moment cheie, am scos acel penalty și apoi am văzut reacția fanilor români care ne-au încurajat, am văzut fericirea pe chipul lor. E un sentiment plăcut cu care nu m-am mai întâlnit. Cred că EURO 2019 m-a lansat, după acel turneu am avut o încredere foarte mare”, spunea Florinel Coman pentru site-ul FRF în ianuarie 2020.

Un singur atacant din Championship are index mai bun ca Florinel Coman

Championship ar putea să fie o altă variantă pentru Florinel Coman, iar index-ul lui InStat este superior faţă de cel al atacanţilor din liga a doua engleză, cu o singură excepţie. Said Benrahma (Brentford) este lider, cu 302 puncte, puţin peste internaţionalul român. Pe locul 2 se află Grady Diangana (WBA, 297 puncte), în timp ce podiumul este completat de Callum Robinson (WBA, 290 puncte).

George Puşcaş s-a transferat în vara anului trecut la Reading, în liga a doua engleză, însă atacantul de 24 de ani are un index InStat inferior, cu 231 puncte. Cu toate acestea, internaţionalul român a înscris 9 goluri în 29 de meciuri.