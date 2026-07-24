Florinel Coman are șansa să își întâlnească idolul într-un context special: „Îi lansez provocarea”

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Florinel Coman (28 de ani) a spus în trecut că în copilărie îl avea drept idol pe Claudiu Niculescu (50 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo. Atunci, fotbalistul aflat în prezent sub contract cu Al-Gharafa din Qatar a explicat că era pur și simplu fascinat de modul în care fostul golgheter executa loviturile libere.

Florinel Coman l-a avut drept idol în copilărie pe Claudiu Niculescu

Acum, devenit între timp antrenor, Niculescu este liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia și în acest context a transmis că în prezent lucrează la un proiect personal, care vizează tocmai această componentă de perfecționare a executărilor de lovituri libere. „De când am terminat contractul cu Unirea Slobozia, m-am ocupat foarte intens de un proiect de suflet al meu, la care mă gândesc de foarte mulți ani, și anume acela de face antrenamente individuale cu copii, cu tineri, chiar și cu seniori. Voi lucra eu personal cu acești tineri în tot ceea ce înseamnă biomecanica lovirii mingii.

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Dorința asta a venit după mulți ani de antrenat, adică am aproape 15 ani de când antrenez și de-a lungul acestor ani am văzut la seniori, aici vorbim de jucători de liga a doua, chiar de primă ligă, deficiențe mari”, a spus , potrivit

Ce provocare i-a lansat Claudiu Niculescu lui Florinel Coman

Astfel, „Clau-gol” a explicat că și-ar dori să lucreze din acest punct de vedere inclusiv cu doi fotbaliști profesioniști români aflați în plină activitate. Este vorba despre și : „(n.r. Cu ce fotbalist ar vrea să lucreze) Uite, este un jucător pe care eu îl simpatizez foarte mult și pe care îl consider un fotbalist foarte bun și n-are legătură că eu am jucat la Dinamo. Cîrjan! E un jucător care mie îmi place foarte mult, un copil cu niște calități excepționale. M-aș bucura, mi-aș dori să lucrez cu el.

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Mi-aș dori să lucrez, nu este acum în campionatul intern, dar a transmis în mai multe rânduri în cadrul unor interviuri că m-a avut pe mine ca idol din acest punct de vedere, al executării loviturilor libere, Florinel Coman. Poate ne vom întâlni. Deși precizia încă o am, chiar zilele trecute am exersat acest lucru, a mai scăzut așa intensitatea loviturilor, forța. Lansez provocarea pentru el, îl aștept”.