Florinel Coman, ca-n vremurile bune. „Mbappe de România” a impresionat în meciul Al-Gharafa – Al-Ahli 2-2. Video

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Florinel Coman (28 de ani) joacă din ce în ce mai puțin în Qatar pentru Al-Gharafa. El a primit o nouă șansă la meciul de joi, încheiat cu scorul de 2-2 împotriva celor de la Al-Ahli. Fotbalistul român a semnat o fază splendidă care se putea încheia cu gol.

Florinel Coman a jucat jumătate de oră în meciul Al-Gharafa – Al-Ahli 2-2

Florinel Coman a ratat cea mai recentă acțiune a echipei naționale, însă nici la echipa de club . Jucătorul român a primit o nouă șansă din partea lui Pedro Martins în meciul de acasă pe care Al-Gharafa l-a jucat contra celor de la Al-Ahli. Tehnicianul l-a trimis pe teren în minutul 59, când tabela indica scorul de 2-1 în favoarea gazdelor. În minutul 80, Florinel Coman a ieșit la rampă. Fostul jucător de la FCSB a luat o acțiune pe cont propriu și, după mai multe dribblinguri, a șutat spre poartă. Mingea a trecut însă puțin pe lângă bară, spre dezamăgirea tuturor.

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Putea fi golul care să rezolve meciul, însă norocul le-a surâs în cele din urmă oaspeților. În minutul 90+2, Al-Ahli a reușit egalarea. Astfel, meciul dintre cele două din cadrul etapei a 7-a din Qatar Stars League s-a încheiat cu scorul de 2-2. Echipa lui Florinel Coman ocupă doar locul 10, cu 6 puncte în urma celor 7 runde jucate. Adversara Al-Ahli se află pe 7, cu 8 puncte, iar ambele sunt la mare distanță de Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, care conduce clasamentul cu 15 puncte după tot atâtea etape.

Bilanțul lui Florinel Coman în acest sezon

Florinel Coman nu are cele mai bune cifre în actuala stagiune. El a reușit doar 2 pase decisive în totalul de 7 apariții în toate competițiile pentru Al-Gharafa, fără să mai contribuie la niciun gol de aproximativ o lună și jumătate. Prestațiile sale au continuat astfel să scadă, după ce sezonul trecut aduna 4 contribuții în 26 de meciuri, iar în primul sezon la echipa qatareză avea 11 contribuții în 18 jocuri. Totuși, cel mai bun sezon din cariera lui Florinel Coman a fost, fără îndoială, sezonul 2023-2024, în tricoul celor de la FCSB, când reușea să câștige titlul alături de „roș-albaștrii”. Atunci, Coman a arătat o formă fizică excelentă și o constanță remarcabilă în evoluții și a avut la final de sezon 28 de contribuții în dreptul numelui său.

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Florinel Coman nu revine la FCSB

Contractul lui Florinel Coman cu Al-Gharafa expiră în iunie 2027, iar numele său a fost puternic legat de o revenire la FCSB. Mihai Stoica a negat acest scenariu. În exclusivitate la MM la FANATIK, președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor” a transmis că până la finalul înțelegerii pentru a câștiga toți banii prevăzuți. În prezent, Coman câștigă la Al-Gharafa 2 milioane de euro pe sezon. Totuși, același Mihai Stoica a spus că discuțiile cu jucătorul pentru o mutare la FCSB pot începe abia din vara anului viitor.

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Faza de geniu semnată de Florinel Coman la cel mai recent meci din Qatar: