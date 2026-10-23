Florinel Coman, ca-n vremurile bune. „Mbappe de România” a impresionat în meciul Al-Gharafa – Al-Ahli 2-2. Video

Florinel Coman (28 de ani) joacă din ce în ce mai puțin în Qatar pentru Al-Gharafa. El a primit o nouă șansă la meciul de joi, încheiat cu scorul de 2-2 împotriva celor de la Al-Ahli. Fotbalistul român a semnat o fază splendidă care se putea încheia cu gol.
Florinel Coman a ratat cea mai recentă acțiune a echipei naționale, însă nici la echipa de club nu prinde prea multe minute. Jucătorul român a primit o nouă șansă din partea lui Pedro Martins în meciul de acasă pe care Al-Gharafa l-a jucat contra celor de la Al-Ahli. Tehnicianul l-a trimis pe teren în minutul 59, când tabela indica scorul de 2-1 în favoarea gazdelor. În minutul 80, Florinel Coman a ieșit la rampă. Fostul jucător de la FCSB a luat o acțiune pe cont propriu și, după mai multe dribblinguri, a șutat spre poartă. Mingea a trecut însă puțin pe lângă bară, spre dezamăgirea tuturor.
Putea fi golul care să rezolve meciul, însă norocul le-a surâs în cele din urmă oaspeților. În minutul 90+2, Al-Ahli a reușit egalarea. Astfel, meciul dintre cele două din cadrul etapei a 7-a din Qatar Stars League s-a încheiat cu scorul de 2-2. Echipa lui Florinel Coman ocupă doar locul 10, cu 6 puncte în urma celor 7 runde jucate. Adversara Al-Ahli se află pe 7, cu 8 puncte, iar ambele sunt la mare distanță de Al-Sadd, echipa lui Răzvan Lucescu, care conduce clasamentul cu 15 puncte după tot atâtea etape.
Florinel Coman nu are cele mai bune cifre în actuala stagiune. El a reușit doar 2 pase decisive în totalul de 7 apariții în toate competițiile pentru Al-Gharafa, fără să mai contribuie la niciun gol de aproximativ o lună și jumătate. Prestațiile sale au continuat astfel să scadă, după ce sezonul trecut aduna 4 contribuții în 26 de meciuri, iar în primul sezon la echipa qatareză avea 11 contribuții în 18 jocuri. Totuși, cel mai bun sezon din cariera lui Florinel Coman a fost, fără îndoială, sezonul 2023-2024, în tricoul celor de la FCSB, când reușea să câștige titlul alături de „roș-albaștrii”. Atunci, Coman a arătat o formă fizică excelentă și o constanță remarcabilă în evoluții și a avut la final de sezon 28 de contribuții în dreptul numelui său.
Contractul lui Florinel Coman cu Al-Gharafa expiră în iunie 2027, iar numele său a fost puternic legat de o revenire la FCSB. Mihai Stoica a negat acest scenariu. În exclusivitate la MM la FANATIK, președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor” a transmis că l-a sfătuit personal pe jucător să rămână în Qatar până la finalul înțelegerii pentru a câștiga toți banii prevăzuți. În prezent, Coman câștigă la Al-Gharafa 2 milioane de euro pe sezon. Totuși, același Mihai Stoica a spus că discuțiile cu jucătorul pentru o mutare la FCSB pot începe abia din vara anului viitor.
Faza de geniu semnată de Florinel Coman la cel mai recent meci din Qatar: