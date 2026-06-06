Florinel Coman, cale liberă spre FCSB!? Internaționalul român aruncă bomba după România – Țara Galilor: „Le-am zis că vreau să plec. Puțini știu asta”

ADVERTISEMENT

Florinel Coman (28 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui FCSB din sezonul în care roș-albaștrii au câștigat campionatul după o pauză de 8 ani. El nu a mai prins performanțele din Europa League și al doilea titlu, întrucât a mers în Qatar pentru un contract extrem de atractiv din punct de vedere financiar. După doi ani petrecuți la Al-Gharafa, Florinel Coman ar putea părăsi echipa qatareză și să revină la FCSB.

Florinel Coman vrea să plece de la Al-Gharafa! Drum liber către FCSB

Florinel Coman a început titular în primele meciuri la Al-Gharafa, însă cu timpul el nu a mai fost văzut ca un jucător important. Internaționalul român a început să joace tot mai puțin și pe poziții pe care nu se simte foarte bine, iar acest lucru a dăunat performanței sale din teren.

ADVERTISEMENT

Deși mai are un an de contract, Florinel Coman i-a anunțat pe conducători că nu mai vrea să rămână și speră să ajungă la un consens, mai ales că echipele din Qatar au dreptul la un număr limitat de locuri destinate străinilor în lot, iar românul ar ocupa unul dintre ele. El a făcut toate aceste dezvăluiri după ce a înscris în România – Țara Galilor 2-1: „Am vorbit cu cei de la Al-Gharafa. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo. Puțini știu, dar în 90% din meciuri am fost folosit extremă dreaptă. În condițiile astea, nu mai vreau să rămân. Am vorbit și cu agentul, dar și cu clubul. Ar fi normal să găsim o cale de mijloc. Țin cu Steaua (n.r. – FCSB) de mic, dar, din punct de vedere profesional, voi vedea ce va fi în următoarele săptămâni“, a spus Florinel Coman.

Florinel Coman este optimist în ceea ce privește naționala României

Gică Hagi a debutat cu dreptul la echipa națională. România a avut programate două meciuri amicale, în care a obținut o remiză cu Georgia și o victorie cu Țara Galilor. „Regele” este văzut ca salvatorul fotbalului românesc și toată lumea speră ca el să fie cel care reușește să readucă România la un Campionat Mondial după mai bine de trei decenii.

ADVERTISEMENT

Coman este unul dintre jucătorii care au învățat fotbalul de la Gică Hagi și speră ca în mandatul său „tricolorii” să meargă doar din victorie în victorie: „La dânsul (n.r. – selecționerul Gheorghe Hagi), nu contează că e meci amical sau antrenament. El a venit să ne dea o mână de ajutor și sper să mergem din victorie în victorie. Mă bucur că am marcat. Pentru moralul meu, contează mult că am înscris. Mai ales că am dat gol în fața unui stadion plin pe Ghencea. Mai avem de muncit la echipa națională, am avut doar câteva zile împreună. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Dar eu cred că vom face o treabă bună“, a mai spus Coman.

ADVERTISEMENT

Ce spune Mihai Stoica despre posibilitatea ca Florinel Coman să revină la FCSB

Florinel Coman speră că mai poate obține o parte din banii din ultimul an de contract cu Al-Gharafa și să fie lăsat liber de contract. Dacă nu va avea oferte importante din străinătate, internaționalul român ar putea reveni la FCSB, întrucât , luând în calcul primele pentru cupe europene. și este sigur că nu poate fi atras de o altă echipă din SuperLiga, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Olimpiu Moruțan.

ADVERTISEMENT

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract, dar dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru. Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.