Florinel Coman, cauzele căderii incredibile! Starul de la FCSB, distrus de țigări, grătare și șprițuri! Exclusiv

Florinel Coman, perla lui Gigi Becali, este pe punctul de a-și îngropa cariera înainte de a și-o începe cu adevărat. Excesele din viața personală și-au pus amprenta pe cel care a marcat un singur gol în acest campionat! Accidentarea de la echipa națională, din meciul cu Macedonia de Nord, i-a terminat sezonul, punând capac problemelor sale din ultimele luni.

FANATIK a aflat că, după scandalul cu permisul auto, FCSB a simțit pericolul în care se află Coman și i-a interzis acestuia să părăsească locuința fără să anunțe vreun oficial al clubului. Florinel Coman, care a început deja refacerea pentru sezonul viitor, este pasibil de amendă dacă iese în oraș de capul lui!

Florinel Coman, cauzele căderii incredibile! Starul de la FCSB, distrus de țigări, grătare și șprițuri!

Florinel Coman a început actualul sezon în stil de campion. Era într-o formă foarte bună, a făcut pasul și la naționala mare, fiind integralist în victoria extraordinară a României în Austria, 3-2 pe 7 septembrie 2020, dar peste câteva zile a primit lovitura.

17 septembrie 2020, deplasare de Europa League cu Backa Topola. Florinel Coman suferă o accidentare la genunchi, dar nimeni nu bănuia că va fi scos din circuit aproape trei luni. Atunci se făceau calcule dacă prinde sau nu barajul pentru Euro, contra Islandei, la Reykjavik. Cel ratat de tricolori pe 8 octombrie la capătul lumii.

S-a întors la antrenamente, în toamna lui 2020, caterincos, dar nervos și plin de replici arogante

Oficialii celor de la FCSB spuneau toamna trecută că accidentarea lui Florinel Coman este extrem de ciudată. Nu putea efectiv să se pună pe picioare. Astfel că anunțul revenirii sale la antrenamentele de la Berceni se amâna de la o săptămână la alta. S-a întors undeva în a doua jumătate a lunii noiembrie a anului trecut.

Dar s-a întors cu multă frustrare, nervi și aroganțe. A rămas același tip de vestiar, caterincos și pregătit să facă atmosferă bună, dar fizic erau probleme. Iar faptul că nu mai putea realiza multe dintre execuțiile dinainte de accidentare, și-a pus amprenta și pe starea sa de spirit.

„Țipa de multe ori fără motiv, se vedea că nu e deloc în apele sale. Ziceai că e Maradona uneori, deși nu-i reușea mai nimic. Efectiv era disperat că nu poate da gol”, au povestit pentru FANATIK colegi de vestiar.

Eșecurile repetate de pe teren le-a „udat” cu grătare și șprițuri de „recuperare”!

Iar asta nu e tot. Din păcate pentru el, toate neîmplinirile și frustrările de pe teren au generat și excese în viața personală. Apropiații lui Florinel dezvăluie că situația sa sportivă a fost îngreunată și de derapajele care s-au tot înmulțit.

Coman a continuat să fumeze excesiv, viciu pentru care inclusiv Gigi Becali l-a beștelit de mai multe ori în ultima vreme. Dar brăileanul a considerat de cuviință să-și umple timpul liber cu grătare alături de amici, dar mai ales să „se recupereze” cu șprițuri seci, albe…

Sfătuit prost de logodnica sa, Ioana Timofeciuc, a rupt și contractul cu Giovanni

Un rol deosebit de important în căderea lui Coman din ultimul an îl are și logodnica sa, Ioana Timofeciuc. FANATIK a scris recent despre atenționarea pe care patronul i-a făcut-o lui Florinel, unul dintre favoriții săi. „Ai grijă că o să ajungi ca și Costea cu Cruduța!” Iar apropo-ul la epuizarea fizică este evident.

Mai mult, Ioana e cea care-l bate la cap să se transfere cât mai repede de la FCSB în străinătate, pentru că nu ar mai suporta viața din București! Logodnica sa ar fi fost și cea care l-a sfătuit, pe finalul anului trecut, să renunțe la contractul de reprezentare cu impresarul său, Giovani Becali. „Vrea să fie liber și să se transfere afară cu primul care-i aduce ofertă. Dar tot eu o să-l transfer când va fi cazul”, declara Giovani pentru FANATIK.

„Problema cea mai importantă este să se recupereze foarte bine și să se pună pe picioare cât mai repede. De asta are nevoie ca să se transfere afară. Florinel a avut o accidentare tare ciudată în toamnă, s-a zis că stă o săptămână și a stat vreo trei luni. Acum încă un ghinion, această accidentare de la națională care i-a încheiat deja sezonul… E adevărat că managerii de afară se uită la orice amănunt, inclusiv la problemele extra-sportive, și contează totul. După scandalul cu permisul, fratele meu Victor a vorbit cu el și i-a transmis să fie puternic și să-și revină. Și acum, când s-a rupt cu Macedonia, tot Victor a fost lângă el, discutând și încurajându-l” – Giovani Becali pentru FANATIK

L-a sunat plângând pe Gigi Becali după scandalul cu permisul auto reținut!

Criza care-și poate pune amprenta decisiv pe cariera lui Coman a fost completată și de o boacănă extra-sportivă, cum se știe prea bine. I s-a reținut permisul auto cu care circula, s-a vorbit despre dosar penal după „povestea Ucraina”, dar lucrurile nu sunt încă lămurite.

Gigi Becali a intervenit să-l apere, a avut și discuții separate cu el după ce fotbalistul l-a sunat în seara incidentului și plângea la telefon! I-a promis patronului că se va îndrepta, că nu va mai greși, că va juca fotbal și va demonstra. Ulterior, nimic nu s-a schimbat în cifrele din teren ale lui Florinel după acea discuție cu șeful său. Gigi crede încă necondiționat în el! Asta e vestea cea mai bună pentru Coman…

Mâna întinsă nemeritat de Mirel Rădoi lui Coman i-a terminat sezonul! Doar ghinion? Sigur, nu! Florinel trebuie să-și rezolve problemele extra-sportive!

Vestea proastă este că și-a terminat sezonul, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Dar înainte de a se accidenta cu Macedonia, Coman continuase pasa proastă. Indiferent ce făcea, nu marca. O făceau toți cei din jurul său, iar trio-ul Moruțan – Olaru – Tănase a dat show după plecarea lui Man. Florinel, însă, nu… Mult timp a fost și frustrarea față de faptul că lui Man îi iese totul, astfel că după plecarea lui Dennis la Parma se aștepta ca Florinel să se scuture de complexe și să tragă FCSB după el. Nu a fost cazul!

Și, totuși… În plină criză, pentru Coman a venit convocarea de la Mirel Rădoi, pentru tripla naționalei cu Macedonia, Germania și Armenia. O convocare nemeritată, dar mâna întinsă de Rădoi se dorea colacul de salvare al unei cariere cu un semn mare de întrebare. Mai mult, Mirel Rădoi i-a oferit și titularizarea în primul meci! După 11 minute, Coman s-a rupt! Doar ghinion? Sigur, nu! Florinel este la o răscruce a carierei. Se poate ridica și să redevină jucătorul decisiv pe care-l știm sau poate intra în categoria celor născuți talente și morți speranțe! De la rezolvarea exceselor din viața de dincolo de teren pornește eventuala Golgotă a lui Coman.

„Ce să mai facem acum? Asta e situaţia. I-a zis Meme de la început, dacă simţi ceva să te opreşti. Se pare că s-a oprit prea târziu. Florinel Coman e o pierdere foarte importantă pentru noi” – Gigi Becali pentru FANATIK după accidentarea lui Coman la națională

Gigi Becali luase oricum măsuri extreme cu Florinel: i-a interzis să iasă din casă, iar la Berceni era adus de colegi!

În ciuda încrederii pe care i-o arată lui Coman, Gigi Becali a pus piciorul în prag pentru salvarea unei investiții pe care e destul de aproape să o piardă. Astfel, după ce a rămas fără permisul auto, FCSB a decis să-i interzică jucătorului să iasă din casă fără să anunțe un oficial din club. În caz că o face, este pasibil de amendă!

În ceea ce privește deplasările sale de acasă la antrenamentele de la Berceni, înainte de a se rupe cu nord-macedonenii, tot cei de la FCSB se ocupau de ele! Florinel nu era adus la ședințele de pregătire de către logodnica sa, cum poate ar părea normal, ci era luat, pe rând, de unii dintre colegi. Ba Moruțan, ba Vână, ba Marius Ianuli. Coman, perla lui Gigi care pălește pe zi ce trece, este într-o monitorizare permanentă. Până la urmă, totul depinde (încă) doar de el, indiferent cât se stresează să-l ajute cei din jur.

5,5 milioane de euro este cota actuală a lui Florinel Coman, cu 500.000 de euro mai puțin decât în urmă cu un an

2 goluri a marcat Coman în acest sezon, unul în campionat cu UTA și unul în Serbia, în turul 2 preliminar al Europa League. A jucat în total 22 de partide în toate competițiile. Stă mult mai bine la asisturi, având 6 pase în 2020/2021

S-au născut talente, au murit speranțe ale fotbalului românesc!

Florinel Coman este în mare pericol să se rateze! Iar exemplele, inclusiv în fotbalul nostru, sunt numeroase. Dumnezeu le-a dat multora har fotbalistic, ei au creat iluzia că vor ajunge „mari”, dar au clacat fără să atingă nivelul la care le dădea dreptul înzestrarea nativă.

Au pornit ca din pușcă într-o carieră pe care o anunțau strălucitoare, dar s-au „rupt”, la propriu unii, la figurat alții și au rămas după ei numai regrete. Prea mulți în și așa prea săracul fotbal românesc. Cu ei împliniți, confirmați, alta era soarta sportului-rege de la noi. Așa, însă, au confirmat vorba „strămoșească” a tribunei: „S-au născut talente, au murit speranțe…”

Nicolae Mitea, „Lăncier” strălucitor la 18 ani, terminat la nici 29…

La 15 ani, dădea probe de joc la Barcelona, la 17 debuta în Liga 1 la Dinamo, pentru care juca doar 9 meciuri, în care marca 6 goluri și prindea un transfer de vis la Ajax Amsterdam. La 18 ani, jucase 23 de meciuri în prima echipă și marcase 7 goluri. Debuta, firesc, în același an 2003 la echipa națională și reușea două goluri în primele 4 partide. Avea lumea la picioare. Prieten la cataramă cu Zlatan Ibrahimovic, care îl luase în „custodie” impresionat de calitățile sale, „Niki” a suferit o accidentare la genunchi în 2005, n-a avut răbdare să se recupereze bine, cu gândul tot mereu la echipe mai mari decât Ajax.

Măcinat de accidentări și o judecată hai să-i spunem doar infantilă, a pierdut echipa și în 2008 s-a întors la Dinamo, n-a prea mai jucat, a urmat Ionikos Nikeas (Grecia), Petrolul, un an jumătate „pe bară” (ianuarie 2012-iulie 2013), o încercare de revenire la Concordia Chiajna, atunci în Liga 2, unde n-a mai apucat să debuteze și retragerea definitivă în februarie 2014. Nu împlinise 29 de ani…

„Am fost dorit de Lazio, AS Roma și de Genoa. Iar eu, deștept, am ales Dinamo. Dacă aș putea da timpul înapoi, m-aș duce fără să mă gândesc de două ori la Lazio” – Nicolae Mitea

Lucian Sănmărtean, distrus de accidentări și transferuri nefericite

A luat două titluri și o cupă cu Steaua, un titlu și o cupă cu Panathinaikos Atena, a jucat 21 de meciuri la echipa națională (fără gol…), a fost „Fotbalistul anului” în 2014 și, totuși, Lucian Sănmărtean nu poate fi considerat un fotbalist împlinit, raportat la imensul său talent, nevalorificat niciodată pe deplin. Plecat prea repede, pripit, de acasă, de la Gloria Bistrița, în 2003, la Panathinaikos Atena, a avut ghinionul unei accidentări după care nu a fost lăsat să se refacă, a fost forțat de greci să joace, a intrat în conflict cu antrenorul Alberto Malesani și n-a mai prins echipa.

Transferat la Utrecht în 2007, a avut alt ghinion: „Trebuia să mă operez de pubalgie, iar ei m-au operat de hernie, după o săptămână nu puteam să mă antrenez. Mi-au greșit operația. Am zis că la 27 de ani e gata, asta a fost, până aici…”, își amintește Lucian. Soția l-a remontat, cu o tărie incredibilă pentru un om care suferea de cancer… „Și nea Adi”, spune Sănmărtean, adică Adrian Porumboiu, care l-a luat la SC Vaslui în 2009, după doi ani de „tușă”. A jucat până în 2014 pentru „nea Adi”, apoi a prins cea mai bună perioadă din cariera sa la Steaua. Mult prea puțin pentru ce putea să fie. A mai peregrinat pe la Al-Ittihad Jeddah, Pandurii Târgu Jiu, Al-Taawoun FC, și-a încheiat cariera la FC Voluntari, în 2018. Mult prea puțin pentru ce putea să fie…

5 goluri în 26 de meciuri a înscris Lucian Sănmărtean pentru Steaua în 2014, când a fost desemnat „Cel mai bun fotbalist român al anului”

Adrian Cristea: „N-am fost un jucător muncitor”

Supranumit „Hagi”, „Ronaldinho” sau „Prințul”, datorită naturaleței cu care își dribla adversarii, Adrian Cristea a avut și el talent cu carul, însă l-a risipit cu o nonșalanță… inconștientă. Cea mai bună caracterizare și-o face chiar el: „Am dus o viață haotică… Am făcut totul din talent în fotbal, Dacă mai și munceam, poate atingeam alte zări, dar n-am fost un jucător muncitor”.

Plecat cu Poli Iași din… Divizia D, cumpărat de Dinamo, unde a jucat cei mai buni ani (2005-2011), a ratat un transfer în Spania pentru că, spune el, a fost caracterizat acolo drept „curvar, bețiv, nenorocit” de soția unui… coechipier de la Dinamo! A mai prins un an cât de cât bun la Steaua (2013-2014), după peregrinări ratate pe la U Cluj, Petrolul, Standard Liege… Și-a încheiat o carieră departe de posibilitățile sale „naturale” la Concordia Chiajna, în ianuarie 2017, la 34 de ani.

Andrei Ionescu, „Micul Balaci” ratat de tată

Avea doar 16 ani când Adrian Mititelu era în stare să-și parieze întreaga avere pe el că va ajunge unul dintre cei mai buni fotbaliști români, fiind de atunci poreclit „Micul Balaci”. Multe voci din fotbal spun că ratarea sa, în ciuda unui talent uriaș, a fost cauzată de tatăl său, ale cărui sfaturi și decizii n-au urmărit decât o îmbogățire rapidă și consistentă.

Pretențiile și inflexibilitatea părintelui i-au „înșirat” ca mărgelele pe ață echipele la care nu s-a adaptat sau de la care a plecat cu scandal: U Craiova, PSV Eindhoven, Steaua, Poli Iași, Royal Antwerp, Ferencvaros, Naft Al-Janoob, FC Eindhoven, ASIL Lysi, FC Voluntari, Aizawl FC, acum, la aproape 33 de ani ultimul „țărm” numindu-se Metaloglobus, divizionară secundă care a ratat play-off-ul în ultima etapă… Puțin, foarte puțin față de înzestrarea sa naturală pentru fotbal.

Constantin Budescu, „brânză bună” în burduf de… „sărmăluță”!

Poate cel mai tehnic fotbalist român aflat încă în activitate. „Ultimul geniu al fotbalului românesc”, cum l-a lăudat la un moment dat Gigi Becali, Budescu a impresionat cu pasele și execuțiile sale, însă niciodată nu a reușit să își depășească condiția… de fapt mentalitatea de… „sărmăluță”.

A „luminat” jocul adeseori la Petrolul Ploiești, la Astra Giurgiu, la FCSB, chiar și la echipa națională (folosit de prea puține ori, doar 14), dar n-a strălucit constant, așa cum i-ar fi „permis” oricând talentul indiscutabil. Și care îi mai dă ceva timp să-l confirme la 32 de ani…

„Budescu este un fotbalist excepțional, însă trebuie să înțeleagă că micii, sarmalele și grătarul nu reprezintă totul în viața lui” – Ioan Niculae

Alexandru Ioniță, carieră „ruptă” de un coechipier

Alexandru Octavian Ioniță, ca să fie clar, Ioniță I, este ultimul mare transfer reușit de Rapid în străinătate. Avea 20 de ani când, în 2010, George Copos lua pe el 2,5 milioane de euro de la FC Kӧln. Ascensiunea i-a fost stopată, după doar 7 meciuri, de o accidentare provocată de un coechipier la un antrenament: „Multă lume nu știe că mi-am rupt piciorul și că am stat cu piciorul rupt un an de zile. M-am antrenat din greu și fix când am reușit să mă pun din picioare, clubul a schimbat politica și toți străinii de la echipă au plecat”, își amintește chiar el. Transferul atât de promițător s-a transformat în eșecul care avea să-i „întoarcă” norocul și cariera.

A revenit la mult iubitul său Rapid, dar anul următor, 2013, l-au „chemat” iar ispitele străinătății. După un periplu fără succes în Turcia, la Orduspor, și în Cipru, la AEL Limassol, s-a întors acasă, dar nu în Giulești și asta a fost încă o greșeală. A „bântuit” pe la Voluntari, Farul, ASA Târgu Mureş, Aris Limassol, UTA şi Sportul Snagov, fără să mai fie spaima portarilor ca în „tinerețe”. Acum, la 31 de ani, e din nou la Rapid, echipa sa de suflet, cu care luptă pentru promovarea în Liga 1.

„Dacă aș fi avut talentul lui Alex Ioniță ajungeam mult mai sus” – Daniel Pancu

Dumitru Copil, clasare incredibilă în „World Soccer” la 17 ani

A plecat în fotbalul mare de la Atletico Arad. În 2007, revista „World Soccer” îl includea într-un top select al celor mai promițători tineri jucători din lume, pe un onorabil loc 16 din 50, deși avea doar 17 ani! Hearts of Midlothian îi ia fața lui Celtic și îl transferă, deși a mai fost dorit și de Liverpool. Din păcate nu a jucat deloc în Scoția și s-a întors la UTA, după ce s-a antrenat și cu Dinamo. Până în 2017, a fost împrumutat la mai multe echipe de liga a doua și a treia. Din 2017 a jucat 98 de meciuri pentru UTA, iar acum, la 31 de ani, își plânge cariera ratată la Frontiera Curtici, Liga a IV-a Arad.

Mihai Costea, mâncat de crud(u) și egocentrism

Alături de fratele său, Florin, au fost „bijuteriile” lui Adrian Mititelu de la vechea Universitatea Craiova din a doua jumătate a anilor 2000. Al doilea cel mai scump transfer din istoria Stelei, după Cristi Tănase în 2008, Mihai Costea a fost o dezamăgire la fel de mare ca și talentul său. Egocentric, „Nilă” s-a făcut mai degrabă cunoscut pentru relația toxică pe care a avut-o cu Daniela Crudu și nu a reușit niciodată să rupă gura târgului. Dar… „Nu regret nicio decizie de-a mea. Am un regret că n-am ajuns la echipa națională”, spunea prin 2019 Mihai Costea sigur pe el. La 32 de ani este rezervă la Chindia Târgoviște…

1,4 milioane de euro a plătit Gigi Becali pe Mihai Costea în martie 2011

Florin Costea, la fel ca Ilie Balaci… Și talent, și accidentare decisivă…

A fost jucătorul pe care Adrian Mititelu a mizat totul. Se pare că patronul oltenilor ar fi refuzat o ofertă de nu mai puțin de 6 milioane de euro pentru el. La fel ca în cazul altor fotbaliști care au avut talent cu carul, Ilie Balaci este doar un exemplu, o accidentare îngrozitoare i-a schimbat definitiv cariera lui Florin Costea. După ce portarul lui Poli Iași, Brăneț, i-a rupt piciorul în martie 2010, Florin Costea nu a mai fost niciodată același fotbalist, ceea ce l-a afectat și pe fratele său, Mihai… chiar dacă i-a luat Gigi Becali pe amândoi la Steaua în vara lui 2011. Au avut șanse peste șanse, n-au prea avut minte să profite de ele. După multe încercări eșuate, la vreo 8 echipe, cu pauze pe tușă între contracte, la 35 de ani Florin Costea joacă fotbal de plăcere la Viitorul Dăești, în Liga 3.

„Dacă ar fi avut şi el ceva minte, ajungea un mare fotbalist” – Adrian Mititelu în 2009

Marius Alexe, mult zgomot pentru nimic

Ultimul produs „de export” al „canisei” din „Ștefan cel Mare”, pe lângă calitățile native de marcator, a avut și un caracter tare. Amintiți-vă golurile date pentru Dinamo la Chiajna, 3-1 pe 16 aprilie 2012, cu povara decesului tatălui său pe creier și ștampila „expirat” pe spate, după vreo 25 de etape foarte slabe… a dat impresia că-și reia ascensiunea, a „prins” un transfer, de fapt doar un împrumut „afară”, la nou-promovata în Serie A, Sassuolo, în vara lui 2013. N-a rupt norii, a jucat doar 162 de minute în 6 meciuri, fără să marcheze vreun gol.

Bomboana pe coliva carierei a fost ruptura de ligamente încrucișate anterioare ale genunchiului stâng în cantonamentul hibernal din ianuarie 2014 și cariera sa a „virat” în jos. Sassuolo l-a trimis acasă, a făcut pauză 6 luni și a jucat iar pentru Dinamo la sfârșitul lui august. A visat prea mult la echipele din străinătate (a declarat la un moment dat că e dezamăgit că a rămas la Dinamo după ratarea unu transfer „afară”), a mai încercat la nou retrogradata în liga secundă Kardemir Karabükspor, n-a convins și a tot fost împrumutat, a revenit în țară, la Concordia Chiajna, 8 luni, apoi la FC Argeș, 4 luni și cariera i s-a stins ca o lumânare de Paști…

Răzvan Ochiroșii, pariul pierdut al lui MM Stoica

După ce în 2007 a adus victoria în fața rivalei Rapid, chiar în Giulești, managerul general al „roș-albaștrilor” îi preconiza lui Ochiroșii un viitor strălucitor, deși avea doar 17 ani. Succesul i-a cam luat mințile și cel mai tânăr marcator din istoria FCSB în cupele europene (gol în preliminariile UCL cu NK Gorica) și-a cumpărat un bolid de lux, deși nici măcar nu avea permis! După doar 27 de meciuri în 4 ani la FCSB, s-a întors în 2010 la Oțelul Galați, iar din 2012 a evoluat la mai multe cluburi din liga a treia spaniolă. La 31 de ani joacă la CD Guijuelo, în Segunda División B.

Cristian Daminuță, start lansat la Inter și Milan, compromis de viața extrasportivă

Lansat de Poli Timișoara, la 18 ani, în 2008 este transferat de Inter Milano și după doar doi ani AC Milan îl lua de la marea rivală cu 5 milioane de euro. Nu apucă să debuteze pentru „diavoli” și e împrumutat pe toată perioada contractului de 5 ani. Cariera lui Daminuță a suferit din plin din cauza vieții sale extrasportive, fotbalistul fiind părăsit de ambele neveste din cauza deselor aventuri extraconjugale. După ce a i s-au dat nenumărate șanse la Inter și la AC Milan, a ajuns să joace în Serie D și în… Irak. „Am avut meci la ora 15:00, sâmbătă, cu Inter Primavera. Sâmbătă seară eram în București, la Bamboo, iar duminică dimineață am venit înapoi la Milano”, e o declarație a sa, care explică ratarea. La 31 de ani a revenit, în ianuarie, la ACS Poli Timișoara.

Vasile Chitaru, plonjonul final în alcool

A fost marea speranță a fotbalului băcăuan în anii ’70. A debutat la 15 ani și 4 luni în Divizia A, într-un meci în care Bacăul învingea cu 3-0 pe Jiul Petroșani pe 19 mai 1974. Șutul său formidabil l-a dus la Dinamo în 1976. Se preconiza un cuplu „mare” la națională, Dudu Georgescu – Chitaru… „Lovitura vieții” s-a transformat, însă, în coșmar. A fost copleșit de vestiarul „greu” al „câinilor”, cu Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Florin Cheran, Ion Marin, Sătmăreanu II, Sandu Gabriel, Ion Moldovan, Alexandru Moldovan, Alexandru Custov, Dudu Georgescu…

N-a jucat decât 7 meciuri, n-a dat niciun gol. S-a refugiat în alcool, a fost dat afară după numai un an. Nu și-a mai revenit niciodată, 10 ani a împletit fotbalul cu băutura, pe la SC Bacău, Partizanul Bacău, Chimia Fălticeni și Proletarul Bacău. În 1986 a terminat o carieră care începuse fulminant cu 12 ani în urmă. A decăzut tot mai mult, a ajuns să vândă tot din casă și să cerșească pentru un pahar cu vin. Pe 4 decembrie 2003 s-a aruncat de la balconul apartamentului de la etajul 4. A murit a doua zi, la spital. Nu împlinise 45 de ani…

„Tone” de talent, irosite în viața extrasportivă, de băieții de „afară”

Puteau deveni printre cei mai buni fotbaliști ai lumii, însă le-a plăcut prea mult viața în afara terenului și și-au irosit talentul. Fotbaliștii de top au tot ce își poate dori un om: bani, faimă, înconjurați de femei frumoase și lume bună, lux și o existență fără griji. Însă provocarea este ca starurile să poată face față atenției și tentațiilor care îi înconjoară. Deși au avut talent cu carul, erau la cluburi de top și cariera lor se anunța strălucitoare, lucrurile nu au mers conform planului logic.

Alexandre Pato, talentul dispărut fulgerător

Alexandre Pato a fost transferat în anul 2007 de AC Milan pentru 24 de milioane de euro de la International Porto Alegre. La acea vreme, Milanul era deținătoarea Ligii Campionilor. La doar 18 ani, Pato a explodat la Milan. Timp de 3 ani a crescut constant și a câștigat premiul de „cel mai bun tânăr fotbalist din Serie A”. Însă, din 2010 a avut mari probleme cu accidentările și a dispărut din fotbalul de mare performanță. În 2013 a vrut să își relanseze cariera la Corinthians și Sao Paolo și 3 ani mai târziu a revenit în Europa la Chelsea. Avea să fie o altă experiență dezamăgitoare pentru fotbalist. Ajuns la 31 de ani, Pato a semnat în MLS și va evolua la Orlando City.

Antonio Cassano, atacant pe teren și în afara lui

Antonio Cassano se anunța unul dintre marii atacanți ai Italiei. A făcut carieră la Roma și în 2006 s-a transferat la Real Madrid. Însă viața extrasportivă mult prea tumultoasă i-a afectat performanțele. În autobiografia sa se lăuda cu faptul că se culcase cu 500-600 de femei până la vârsta de 26 de ani. Pe lângă apetitul uriaș pentru sex, lui Cassano îi plăcea să și mănânce mult. De obicei combina cele două pasiuni… „Am avut un prieten care era ospătar la hotel. Slujba lui a fost să-mi aducă trei sau patru produse de patiserie după ce făceam sex”, povestea Cassano. Deși a trecut și pe la Milan și Inter, performanțele sale nu s-au mai ridicat la nivelul de la Roma niciodată.

Giovani Dos Santos, urmașul lui Ronaldinho?

Trebuia să fie urmașul lui Ronaldinho la Barcelona, însă după un promițător sezon 2008, cariera lui s-a dus la vale. A avut mai multe experiențe eșuate la Tottenham, Galatasaray și Mallorca. În cele din urmă a ajuns acasă, în Mexic, unde evoluează la Club America.

Bojan Krkic, superstarul decăzut

În opinia specialiștilor, Bojan Krkic era viitorul superstar al fotbalului. A făcut pasul la prima echipă a Barcelonei în 2007 când avea 17 ani. Calitățile extraordinare au iscat un război între Federația Spaniolă și cea Sârbă pentru convocarea la națională. Câștig de cauză au avut spaniolii, însă dublul câștigător al Ligii Campionilor cu Barcelona a bifat doar o prezență în prima reprezentativă a Spaniei. Declinul a fost brusc și, în ciuda faptului că a jucat la Roma, Milan sau Ajax, Krkic nu a putut performa la cel mai înalt nivel. Acum, la 30 de ani, este liber de contract.

Niklas Bendtner: scandal, sex, alcool și cazier

Niklas Bendtner este unul dintre cei mai controversați fotbaliști din lume. Talent uriaș ajuns la Arsenal, Bendtner este definiția fotbalistului distrus de viața extrasportivă. A fost implicat în nenumărate scandaluri provocate de alcool, droguri și sex, englezii numărând 8 incidente penale în care a fost implicat ca fotbalist al lui Arsenal. Ajuns la 33 de ani, Bendtner joacă în liga a patra daneză, la Tarnby FF.

8 infracțiuni a comis Niklas Bendtner în perioada Arsenal, majoritatea pentru consum de alcool la volan

Federico Macheda, pariul lui Sir Alex Ferguson

Italianul a fost pariul lui Sir Alex Fergusson. La 18 ani era la Manchester United, însă cariera sa a luat-o la vale încă dinainte de a începe cu adevărat. A fost împrumutat de United la 6 echipe și acum evoluează în Grecia, la Panathinaikos.

Carlos Vela nu și-a valorificat niciodată potențialul

Spre deosebire de alți jucători „pierduți”, Carlos Vela are o carieră lungă, însă niciodată nu și-a valorificat potențialul la maxim. A început cariera la Arsenal și era considerat un potențial superstar. Deși a fost un jucător bun toată cariera, niciodată nu a putut evolua la cel mai înalt nivel la care îi dădea dreptul talentul.

Adam Johnson, de la City la pușcărie

Unul dintre marile talente ale Angliei care și-a curmat cariera în mod dramatic. În timp ce prietena lui era însărcinată, Johnson a fost acuzat că a întreținut sex cu o minoră. A pledat vinovat și a fost condamnat, în 2016, la 6 ani de închisoare. A ieșit în 2019 după ce și-a ispășit jumătate din pedeapsă.

Freddy Adu sau „Americanul Ronaldo”

Freddy Adu avea potențialul de a fi primul mare superstar din fotbal dat de Statele Unite. Și-a început cariera în MLS, dar după transferul la Benfica din 2007, cariera lui a luat-o la vale. Ajuns la 31 de ani, Adu joacă în ligile inferioare din Suedia.

Javier Portillo trebuia să fie urmașul lui Raul

Javier Portillo a crescut la Real Madrid și trebuia să îi calce pe urme lui Raul Gonzales. După un prim sezon excelent cu Real Madrid, Portillo s-a stins și nu a revenit niciodată la cel mai înalt nivel. S-a retras în 2015.

Superstarul Robinho nu a confirmat niciodată

În 2005, Real Madrid l-a transferat de la Santos și i-a dat numărul 10, purtat anterior de Figo. Deși a jucat și la alte cluburi uriașe precum Manchester City sau Milan și la două Cupe Mondiale cu Brazilia, Robinho nu a reușit să confirme. Mai mult, în 2017 a fost condamnat la 9 ani de pușcărie de justiția italiană pentru viol. Brazilia nu are tratat de extrădare, astfel că, Robinho este în libertate, acasă, în ciuda faptului că are, în continuare, de ispășit pedeapsa.

9 ani de închisoare are de ispășit Robinho pentru viol, în Italia

Royston Drenthe și-a „diluat” cariera în alcool!

Royston Drenthe este un fotbalist olandez care în 2007 a fost transferat la Real Madrid. A jucat trei sezoane la „galactici” fiind împrumutat în ultimii doi ani de contract, însă problemele cu alcoolul i-au afectat mult cariera. A recunoscut că în Rusia bea vodcă și în autocarul echipei alături de coechipieri. După ce și-a încheiat contractul cu Real Madrid, în 2012, nu a mai jucat la niciun club important.