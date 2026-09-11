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Al-Gharafa a jucat în etapa a 4-a din Qatar, acasă, cu Lusail. Florinel Coman a fost titularizat de Pedro Martins pentru gazde, însă prestația sa i-a adus cea mai mică notă dintre colegii săi în urma remizei înregistrate cu scorul de 0-0.

Florinel Coman, cea mai mică notă din echipă după Al-Gharafa – Lusail 0-0

Florinel Coman începuse în forță noul sezon, pentru Al-Gharafa. Ulterior, el a fost mai mult rezervă, însă antrenorul Pedro Martins a decis să înceapă cea mai recentă partidă cu el pe teren. Al-Gharafa – Lusail, din runda a 4-a, s-a terminat 0-0, iar cea mai mică notă din echipa gazdelor i-a revenit românului.

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Schimbat în minutul 64 cu Adam Ounas, Florinel Coman a văzut finalul meciului de pe banca de rezerve. La final, platforma SofaScore i-a acordat fostului jucător de la FCSB 6,7, cea mai mică notă din echipa sa, în ciuda celor 35 de atingeri de balon și a celor 13 din 18 pase reușite. După patru etape, Al-Gharafa ocupă doar poziția a 8-a în Qatar, cu patru puncte.

النـتيجـة النهـائيـة ⚽️ — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB)

Răzvan Lucescu l-a învins pe Florinel Coman categoric

Răzvan Lucescu a preluat-o în această vară pe Al Sadd. Primul duel cu conaționalul Florinel Coman a fost cel din Cupa Qatarului, câștigat cu 2-1 de formația tehnicianului. Ulterior, la patru zile, cei doi s-au reîntâlnit în campionat, tot pe terenul lui Al Sadd. De data aceasta, diferența a fost și mai clară.

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. De partea cealaltă, Florinel Coman se remarcase prin pasa decisivă de la golul de onoare al oaspeților, marcat de Yacine Brahimi, în minutul 82.