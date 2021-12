Florinel Coman, săgeți către CFR Cluj după derby-ul cu Rapid: „Nu știu ce au vândut ei în ultimii ani!”

Mijlocașul „roș-albaștrilor” a revenit pe teren după o lungă perioadă de absență în minutul 65 al confruntării cu Rapid, când i-a luat lotul lui Octavian Popescu.

Florinel Coman a recunoscut că se simte bine, dar că încă nu are ritm pentru a-și ajuta mai mult echipa, însă vrea ca odată cu pauza de iarnă să revină la capacitate maximă.

Florinel Coman, săgeți către CFR Cluj după meciul cu Rapid

Florinel Coman a trimis niște săgeți către CFR Cluj după victoria , scor 3-1, partidă în care și-a făcut revenirea după accidentarea care l-a ținut departe de teren mai multe luni.

Mijlocașul „roș-albaștrilor” a ironizat CFR Cluj, spunând că FCSB are o Academie puternică, lucru care s-a văzut și prin prisma vânzărilor clubului, dar și a intereselor echipelor mari pentru aceștia, în timp ce la CFR Cluj nu s-au vândut jucători pe sume exorbitante.

Totodată, Florinel Coman nu a vrut să comenteze un posibil transfer în străinătate, rezumându-se în a spune că nu știe nimic despre o mutare.

„Un meci foarte frumos, cred că am dominat cap-coadă, o victorie meritată. Am fost în jumătatea lor mai tot timpul.

Suntem bucuroși, așteptam această revanșă, suntem într-o formă foarte bună și sper să câștigăm și cu Sepsi”, a spus Florinel Coman la finalul meciului.

„Clubul nostru are pe cine să vândă, CFR nu a vândut ceva!”

și a vorbit despre revenirea sa, dar și despre rivalii de la CFR Cluj: „Acesta a fost cel mai greu moment, am suferit o intervenție chirurgicală. Nu am ritm, am făcut opt antrenamente, trebuie să fac o pregătire.

Nu sunt un puști, pot să joc într-un derby. Trebuie să aștept pregătirea de iarnă și să dau drumul la treabă”.

„CFR e o echipă stabilă, o echipă matură. Noi suntem copii, clubul nostru are pe cine să vândă, ei n-am văzut să vândă ceva.

Sperăm să luăm campionatul, asta ne lipsește”, a mai spus Florinel Coman la finalul meciului.

„A vrut să-i dea minute lui Coman, cu cine să-i dea? Cu Sepsi pe un teren înghețat? Florinel Coman a fost cel mai scump transfer al FCSB-ului și trebuie să se recupereze banii pe el la un moment dat”, a spus Helmut Duckadam despre revenirea lui Florinel Coman.