Sport

Florinel Coman, dat „dispărut” de la antrenamentele lui Al Gharafa. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu internaționalul român

Florinel Coman a „dispărut” de la antrenamentele lui Al Gharafa. Fostul superstar de la FCSB nu a mai jucat într-un meci oficial din 15 septembrie, de la Al-Hilal – Al-Gharafa 2-1, din Liga Campionilor Asiei.
Cristian Măciucă
05.10.2026 | 15:35
Florinel Coman dat disparut de la antrenamentele lui Al Gharafa Ce sa intamplat de fapt cu internationalul roman
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Florinel Coman, dat dispărut de la antrenamentele lui Al Gharafa. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fostul star de la FCSB. FOTO: hepta.ro
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Florinel Coman (28 de ani) a ratat cea mai recentă acțiune a echipei naționale, „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia, din Grupa B4 a UEFA Nations League.

Ce se întâmplă cu Florinel Coman la Al Gharafa

Florinel Coman a lipsit atât de la echipa națională, cât și din lotul lui Al Gharafa. Extrema stângă nu a mai participat deloc la antrenamentele grupării din Qatar. Florinel Coman nu a mai apărut de peste două săptămâni în fotografiile publicate de Al-Gharafa pe social media. Internaționalul român a lipsit și din lotul formației din Doha la partida din 1 octombrie, câștigată cu 4-2 în fața celor de la Al-Mesaimeer, în Cupa Stelelor.

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Competiția are un caracter secundar în Qatar și este folosită, de regulă, pentru a le oferi minute jucătorilor care evoluează mai puțin, celor reveniți după accidentări sau fotbaliștilor care rămân la club în perioadele dedicate meciurilor echipelor naționale.

Pedro Martins, despre Coman: „Atunci îl veți vedea”

„Coman e accidentat în continuare. Din ce mi-a transmis stafful medical, cred că va fi apt peste o săptămână. Atunci îl veți vedea din nou la antrenamente” a declarat Pedro Martins, potrivit sport.ro.

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Întrebat cum evaluează prestațiile lui Florinel Coman din acest sezon, în care românul a început meciurile ca titular, după care a pierdut treptat primul „11”, Pedro Martins a refuzat să explice situația. „Vă pot oferi informații doar în ceea ce privește starea medicală a jucătorului. În rest, nu vreau să acord un interviu sau să vorbesc despre prestațiile lui Coman”, a mai spus antrenorul celor de la Al Gharafa.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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