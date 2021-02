Florinel Coman, dezamăgit după derby-ul cu Dinamo: „Trebuie să joc fotbal ca să mă pot transfera”

Florinel Coman s-a declarat dezamăgit după derby-ul cu Dinamo, jucătorul roș-albaștrilor bifând încă un meci în care nu a reușit să marcheze, deși este nerăbdător să o facă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 8 de Florin Tănase, care traversează cea mai bună formă de când s-a transferat la FCSB.

Florinel Coman are parte însă de un sezon dezamăgitor, în cele 15 meciuri în care a evoluat reușind doar 2 goluri, o statistică mult sub așteptările fanilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florinel Coman e dezamăgit după derby-ul cu Dinamo: „Aștept golul de câteva etape”

În vârstă de 22 de ani, Florinel Coman nu se află într-o formă prea grozavă, trece printr-o criză de goluri, unul din motive fiind presiunea pe care singur și-o pune pe umeri înainte de fiecare partidă pe care echipa sa o dispută.

“A fost greu pentru că am jucat pe acest teren, el a echilibrat echipele, suntem mulțumiți că am luat 3 puncte. Nu intră încă, aștept golul de câteva etape. Important e că a câștigat echipa, dar sunt bucuros că sunt la finalizare. Cred că pun presiune pe mine, am lipsit mult, vreau să simt din nou senzația golului, dacă nu dau măcar să câștigăm meciurile.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit pentru Tănase, căpitanul nostru, mă bucur mult pentru golurile marcate de el. Noi ne uităm doar la ce facem noi, să ne pregătim bine, să luăm cele trei puncte la fiecare meci” a declarat Florinel Coman.

Florinel Coman știe de ce are nevoie pentru a prinde un transfer

Jucătorul lui FCSB este conștient că trebuie să își valorifice calitățile pentru a prinde un transfer într-un campionat mai puternic și speră ca roș-albaștrii să beneficieze de sprijinul fanilor în tribune cât mai curând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Urmează un meci greu cu Clinceni. Ne vom face temele, vom face ce am făcut și astăzi pentru a câștiga meciul viitor cu Dinamo. Sper să-i văd pe fani în curând, am jucat pentru ei, au băgat vână în noi. Ca să mă transfer trebuie să joc fotbal, ceea ce nu am făcut în ultimele meciuri”, a mai adăugat Florinel Coman.

Adus de la Viitorul în 2017, Coman a evoluat în 181 de partide de-a lungul carierei, marcând 48 de goluri și oferin 46 de assist-uri. În prezent este cotat la 5.5 milioane de euro pe site-ul Transfermarkt.

ADVERTISEMENT