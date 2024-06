Florinel Coman, dezvăluiri din vestiarul echipei naționale înainte de România – Belgia! „Atunci s-a născut echipa asta!”

Florinel Coman a oferit un interviu amplu pentru website-ul Federației Române de Fotbal, care a fost urmărit la FANATIK LA EURO. „Tricolorul“ a discutat despre mai multe subiecte de foc ale perioadei actuale.

Interviu de milioane cu Florinel Coman

Interviul realizat de FRF a fost unul extrem de amplu, unde extrema naționalei a primit multe întrebări. Printre acestea, Coman a spus care sunt atuurile naționalei, cum se resimte presiunea sau dacă va fi .

„Sunt fericit că fac parte din acest grup. Sper să ne continuăm povestea. Este un meci cu o echipă foarte bună, o forță a Europei, cu jucători care joacă la cel mai înalt nivel. Forța grupului își poate spune, din nou, cuvântul. Unul dintre factori a fost și puterea mentală.

Am vorbit înainte de acest meci și după aceea campanie pe care am terminat-o. Ne-am pregătit mental, e nevoie la acest nivel, dacă nu ești puternic e greu să faci față. Am avut încredere în noi, în forța grupului, ne-au ieșit și execuțiile. Avem jucători de execuții, care îți pot câștiga un meci.

Presiunea se simte, dacă nu ai presiune nu ești unde trebuie. La acest EURO e clar că e presiune, dar nu am venit doar să jucăm. Până la urmă e Campionatul European, cu toții cunoaștem ce jucători sunt aici. Doar trebuie să fim noi, să ne autodepășim.

(n.r. dacă va fi titular) Nu contează, ce îmi doresc eu e să luăm puncte. Avem un grup foarte frumos, am avut o zi după meciul cu Ucraina când ne-am relaxat. Am vorbit, am stat cu toții împreună, am făcut refacere, am povestit după cină“, a spus Florinel Coman.

Va fi România „calul Troian“?!

Florinel Coman a mai spus că România crede în șansa ei, că ar putea ajunge la un obiectiv măreț la turneul final. „Șeptarul“ a dezvăluit ce i-a transmis familia înainte de EURO, dar și când s-a născut noua generație a naționalei.

“Cred că putem să ne gândim la lucruri frumoase. Am discutat cu toții, să continuăm povestea, să se bucure fiecare de această oportunitate. Mă gândesc să ieșim din grupe, după să ne fixăm un obiectiv măreț.

(n.r. ce i-a spus familia înainte) Că au încredere în mine, că este tot ce mi-am dorit, ce visez de copil. Mă uitam cu ei împreună la meciurile naționalei, acum am ajuns să joc pentru țară. Doar să fiu eu, să mă bucur de momentele petrecute aici. Au încredere că vom face istorie.

(n.r. dacă este o generație de suflet) Da, și eu cred asta. S-a pus foarte mult suflet, dacă nu puneam suflet, nu cred că eram acum aici. În campania trecută, la meciurile puternice, la pauza meciului cu Elveția, când eram conduși 2-0, a intrat Mihăilă pe bancă și s-a făcut 2-2.

Atunci s-a născut o generație. Ne-am dat seama că nu ne interesează pe noi ca indivizi, cât ne interesează echipa și rezultatul pe care trebuie să-l obțină România. (n.r. ce i-ar spune Florinel Coman variantei sale tinere) Să facă ce simte și că totul va fi bine”, a mai spus Florinel.

Mesaj pentru fanii naționalei

Florinel Coman a lansat și un mesaj de mulțumire la adresa suporterilor români de pretutindeni. Extrema FCSB-ului, care , a spus că atmosfera l-a emoționat complet.

“(n.r. mesaj pentru milioane de români) Ne bucurăm foarte mult că i-am făcut fericiți, am văzut ce s-a întâmplat în țară. Am vorbit cu prieteni, mi-au spus că e nebunie, toate terasele erau pline, fericite.

Ce pot să spun? E o atmosferă incendiară. Nu pot să descriu ceea ce am simțit după acel meci. Mai ales când am văzut copii care plângeau și își doresc și ei să ajungă fotbaliști să reprezinte această țară”, a conchis extrema FCSB-ului.

DEZVALUIRILE lui Florinel Coman din VESTIARUL ECHIPEI NATIONALE | “ATUNCI S-A NASCUT ECHIPA!”