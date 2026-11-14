Florinel Coman, după victoria cu Polonia: „Când am văzut faultul, a căzut cerul pe mine”

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Florinel Coman a fost unul dintre pariurile câștigătoare ale selecționerului Gheorghe Hagi în meciul România – Polonia. Fotbalistul a avut chiar și un gol anulat în minutul 60 după o fază de toată frumusețea, pornită însă după un fault al lui Rațiu.

Florinel Coman crede că România poate să lege victorii după 2-1 cu Polonia

și este bucuros că jucătorii au reușit să le ofere fanilor acest moment mult așteptat. „Tot stadionul avea nevoie de o victorie. Am făcut un meci foarte bun, ne-am luptat, am avut spirit, . M-am simțit foarte bine și le mulțumesc coechipierilor, pentru că au făcut un meci fabulos.

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Ne-am simțit bine pe teren. Această victorie ne dă încredere pentru viitor. Este un restart și pentru suporteri, pentru că aveau nevoie de asta. Sunt dezamăgit rău de tot. Când am văzut faultul, a căzut cerul pe mine”, a declarat Florinel Coman la Antena 1 imediat după meci.

Florinel Coman a primit nota 6,5 pentru prestația sa din partea siteurilor de specialitate. În 67 de minute jucate, Coman a atins mingea de 25 de ori, și a reușit 7 pase bune din 11 încercări (acuratețe 64%). Rămâne cu dezamăgirea golului anulat după ce la 50 de metri de poartă Rațiu făcuse un fault.

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Cristian Balaj a analizat faza controversată a golului anulat pentru Florinel Coman după un fault

Cristi Balaj, fost arbitru internațional și unul dintre oamenii cu experiență în arbitrajul românesc a explicat pentru FANATIK de ce a fost anulat golul lui Florinel Coman. Fostul mare arbitru a explicat că Rațiu a greșit, pentru că și-a lovit adversarul în zona capului.

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„Chiar dacă ambii jucători au folosit brațele, diferența sancționabilă a fost că Rațiu a lovit adversarul la nivelul capului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK. Din nefericire pentru Florinel Coman, golul său a fost anulat, însă România a reușit să câștige oricum.