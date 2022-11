Florinel Coman e în criză la FCSB, dar nu duce lipsă de oferte: „L-aș lua!” Video Exclusiv

Florinel Coman a prins doar două minute în victoria FCSB-ului, scor 2-0 pe terenul celor de la FC U Craiova. Fotbalistul roș-albaștrilor traversează o perioadă slabă în carieră, reușind un singur gol în sezonul actual în campionat. Totuși, Toni Petrea că îl așteaptă cu brațele deschise pe Florinel Coman la Chindia Târgoviște.

Florinel Coman, dorit de Toni Petrea la Chindia Târgoviște: „L-aș lua fără discuții”

după o pauză de aproape doi ani în meciul cu Petrolul Ploiești de pe 9 octombrie. Totuși, este foarte puțin pentru căpitanul roș-albaștrilor care traversează o perioadă slabă în cariera sa.

Toni Petrea, fostul antrenor al FCSB-ului actualmente la Chindia Târgoviște, a explicat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI motivele din spatele evoluțiilor șterse ale lui Florinel Coman. Chiar și așa, l-ar transfera pe Coman fără probleme la Chindia.

„Cu siguranță (n.r. l-ați relansa?). Cine nu și l-ar dori pe Florinel Coman? E un jucător valoros. Traversează o perioadă mai puțin fastă în cariera lui, dar fără discuții e un jucător foarte bun. Pentru că problemele medicale, cu accidentările, l-au tras în spate destul de mult.

Toni Petrea, explicații pentru perioada nefastă a lui Florinel Coman: „Totul pleacă de la încredere”

Toni Petrea este de părere că accidentările l-au măcinat treptat pe Florinel Coman, fiind afectat și la nivel psihic. „Când ești accidentat o dată, când te accidentezi a doua oară. Ai o reținere, nu mai ești așa de convins că poți să faci anumite lucruri.

Însă calitatea și valoarea pe care le are sunt incontestabile. Fără discuții (n.r. să-l ia pe Coman fără discuții). Dar nu cred că ne permitem să-l aducem la Chindia. Nu. Din ce știu eu, nu (n.r. viață extrasportivă proastă). De ceva timp are și un copilaș și nu cred așa ceva. E familist, nu cred că mai are alte preocupări.

Îl văd puțin neîncrezător în ceea ce poate să facă el. Cu siguranță că poate mai mult, dar depinde doar de el cum se pregătește și cât de mult își dorește să revină și trebuie să muncească cât mai mult. E un jucător încă tânăr din punctul meu de vedere și poate să revină în prim-plan. Totul pleacă de la încredere”, a mai spus Anton Petrea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Toni Petrea nu critică abordarea lui Gigi Becali: „Patronul echipei poate să spună orice până la urmă”

Toni Petrea este de părere că discursurile lui Gigi Becali nu ar trebui să-i influențeze negativ pe jucători. Și chiar dacă i-ar afecta, fotbaliștii trebuie să treacă peste orice critici. „Trebuie să accepți anumite lucruri. Pentru că e patronul echipei, poate să spună orice până la urmă.

Te plătește, tu ca antrenor sau ca jucător trebuie să îți faci treaba pentru care ești plătit. Poate sunt anumiți oameni, nu zic de jucători, care sunt mai emotivi, care sunt afectați de anumite critici, însă e o luptă fotbalul până la urmă. Cel mai bun câștigă, nu? Trebuie să treci peste anumite lucruri, care nu îți plac.

Au fost anumiți jucători în mandatul meu care erau afectați de acest lucru. Discutam cu ei și trecea. Încercam să le dau încredere, să se gândească la viitor pentru că nu se termina viața cu un meci sau cu o evoluție proastă a lor într-un anumit joc.

În fotbal ai posibilitatea ca săptămâna viitoare, chiar dacă ai făcut un joc prost acum, să speli acea imagine pe care ai lăsat-o”, a încheiat Toni Petrea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.