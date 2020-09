Florinel Coman, evoluție solidă cu Austria! A avut cele mai multe driblinguri și dueluri directe câștigate. Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie

Florinel Coman a început ca titular meciul împotriva Austriei și Mirel Rădoi s-a dovedit foarte inspirat cu această decizie. Atacantul celor de la FCSB a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren și chiar dacă nu a marcat, a pus serios umărul la acest succes cu 3-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recitalul jucătorului de la FCSB a început încă din minutul 3 cu o cursă foarte bună în partea stângă, încheiată cu pasă decisivă la adresa lui Alibec, care a înscris cu un șut plasat. Evoluția bună a lui Coman a continuat.

Chiar dacă nu au ajuns multe mingi la el, Florinel a creat panică în defensiva adversă, dezvoltând o viteză foarte bună în banda stângă. De altfel, este jucătorul României care a driblat cel mai mult în acest meci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, evoluție solidă cu Austria! A avut cele mai multe driblinguri și dueluri directe câștigate

Conform statisticilor, Coman a reușit șase driblinguri din opt încercate. Atacantul celor de la FCSB și-a adus și un important aport defensiv, Florinel Coman având 9 recuperări în acest meci, o cifră impresionantă.

De altfel, toți oamenii de atac “au pus osul” și pe faza defensivă și poate că și acest lucru a reprezentat unul dintre motivele pentru care tricolorii s-au impus în Austria cu 3-2. Alibec a alergat și el mult în această confruntare și a avut dese coborâri în apărare.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali cere cel puțin 15 milioane de euro pe Coman!

Florinel Coman a fost în formă azi și a câștigat 12 dueluri directe. Procentajul paselor reușite este de 70%, unul foarte bun pentru un om de atac care a căutat mereu pasa decisivă. Evoluțiile foarte bune ar putea să îi grăbească plecarea de la FCSB.

Gigi Becali vrea de la 15 milioane de euro în sus pentru atacantul său, iar după o astfel de evoluție ar putea apărea și echipele care să facă oferte care să se apropie de pretențiile patronului celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu nu am vorbit cu Giovani Becali, eu de la voi am auzit. Dacă era, vă spuneam. E vorba despre 12 milioane de lire, care înseamnă mai mult decât 12 milioane de euro. Eu am zis că nu îl dau sub 15 milioane de euro.

Nu vreau să vorbesc ceva ce nu știu, nu am vorbit cu Giovani. Ultima dată, mi-a spus că nu îmi mai spune toate informațiile, îmi spune când e făcută. I-am dat împuternicire și pentru alți jucători. Și a spus că de ce să-mi mai spună din prima, că eu mă razgandesc mereu”, a spus Becali despre transferul lui Coman, în urmă cu o lună.

ADVERTISEMENT