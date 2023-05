Florinel Coman explică gestul controversat din finalul meciului cu Farul: „Asta s-a întâmplat!”. Mesaj pentru fani înaintea derby-ului cu Rapid

FCSB a ratat șansa de a evolua cu titlul pe masă în ultima etapă cu Rapid pe Arena Națională. Echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut cu Farul, scor 2-3 în penultima rundă, iar derby-ul cu rivalii giuleșteni va conta doar pentru palmares. Darius Olaru și Florinel Coman au transmis mesaje suporterilor înaintea partidei de sâmbătă, 27 mai, ora 20:30.

Florinel Coman, mesaj pentru suporteri înainte de FCSB – Rapid: „Știu că așteaptă de foarte multă vreme”

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai în formă fotbaliști de la FCSB în finalul de campionat. Cu el pe teren, echipa finanțată de după o pauză de opt ani. Deși roș-albaștrii au condus-o cu 2-0 pe Farul la Ovidiu, echipa lui Gică Hagi a revenit și a câștigat matematic titlul cu o etapă înainte de final.

ADVERTISEMENT

„Șeptarul” din atacul lui FCSB a fost extrem de dezamăgit și a ținut să le transmită un mesaj suporterilor. La finalul partidei de la Ovidiu, și nu a stat de vorbă cu jurnaliștii. „Ne așteaptă ultimul meci din campionat, jucăm acasă. Gândul nostru este doar să facem o prestație bună și să luăm cele trei puncte chiar dacă nu mai contează. Ne putem motiva.

Sincer, voiam să transmit un mesaj suporterilor pentru că ne pare foarte rău pentru că nu am reușit să-i facem fericiți. Știu că așteaptă de foarte multă vreme ca Steaua să ia campionatul. Au fost lângă noi în tot acest campionat.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Ne-au susținut în meciurile din deplasare, au fost în număr foarte mare. Au fost lângă noi și după meciul cu CFR Cluj s-a văzut. Ne pare rău că nu am reușit să-i facem fericiți, dar am pierdut cu toții lupta aceasta.

Îmi pare rău că nu am reușit să luăm cele trei puncte la Farul. Atârnă greu pentru noi această înfrângere, dar n-avem ce să facem trebuie să muncim mai mult și sper ca anul viitor să ridicăm trofeul”, a declarat Florinel Coman, la conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB – Rapid.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a explicat gestul din finalul partidei Farul – FCSB 3-2: „Am făcut un efort maximal”

Florinel Coman și-a prelungit cu încă un an contractul cu FCSB, iar Gigi Becali a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că regretă clauza de 5 milioane de euro pe care i-a stabilit-o extremei din atacul FCSB.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a evitat să vorbească despre un transfer și și-a explicat gestul controversat de la finalul partidei cu Farul. „Nu vorbesc despre acest subiect (n.r. transfer). Vorbesc doar de meciul de mâine și despre acest mesaj pe care am vrut să-l transmit suporterilor.

ADVERTISEMENT

(n.r. una dintre cele mai negre zile din carieră cu Farul?) Da, se poate spune și asta pentru că știu cât s-a dorit campionatul, cât s-a muncit, câte sacrificii s-au făcut. Toată echipa am fost într-un moment foarte bun în play-off.

ADVERTISEMENT

Am reușit să ne ridicăm de jos, să pornim de jos și să ajungem în vârf. Ne-au lipsit 45 de minute pentru a juca mâine cu trofeul pe masă. Mai aveam contract și mi s-a mai pus un an. Nu a fost ultimul an de contract ca să-l prelungesc.

Oamenii care au fost la stadion ar fi putut să vadă și să comenteze, dar am avut o acțiune în minutul 83, 84, în care am sprintat, am făcut un efort maximal, am șutat la poartă și atunci am avut crampe pe ambele gambe. Am mai stat un minut, două să-mi revin, dar tot simțeam la piciorul stâng acea contracție și am zis că mai bine este să ies, să nu fac cum am făcut anii trecuți când am pățit altceva. Până la urmă se discută mult fără să se vadă faza normală”, a mai spus Florinel Coman.

Darius Olaru vrea să închidă sezonul cu o victorie în fața propriilor fani: „Am rămas datori”

Deși FCSB va juca fără miză împotriva Rapidului, echipă care, de asemenea, nu mai poate urca în clasament cu o victorie, Darius Olaru a precizat că roș-albaștrii vor da totul pentru a încheia sezonul cu o victorie. Totodată, mijlocașul a vorbit despre sezonul viitor și despre convocarea la naționala României.

„O tratăm ca atare pentru că este un derby și trebuie să jucăm la victorie ca să închidem acest campionat cu o victorie în fața fanilor pentru că am rămas datori față de ei. Cu siguranță că suntem pregătiți (n.r. sezonul viitor). Vor mai fi și transferuri.

Sper că cine va veni să-și pună aportul și ca anul viitor să fie anul nostru. (n.r. convocarea la națională) Noi ne dorim, nu este decizia noastră. Dacă vom fi convocați, sperăm să fim, atunci vom da ce e mai bun pentru ca în cele două meciuri să obținem două rezultate pozitive.

(n.r. după meciul cu Farul) Nu am avut doar eu neapărat un discurs. Am discutat între noi și am tras concluziile după meci. Ne-am spus ofurile față în față toți jucătorii și sperăm ca anul viitor să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut anul acesta”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.