Florinel Coman, extrem de furios după golul anulat în România – Polonia! Ce gest a făcut în direcția arbitrului. Video

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Înainte ca România să puncteze prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man în victoria cu Polonia, „tricolorii” au avut și un gol anulat. Florinel Coman (28 de ani) a fost cel care a trimis balonul în poartă, dar arbitrul a anulat reușita după ce a urmărit pe monitorul VAR un duel între Andrei Rațiu și Sebastian Szymanski. Cum a reacționat fotbalistul lui Al Gharafa după decizia „centralului”.

Florinel Coman, furios după golul anulat în România – Polonia

Florinel Coman l-a învins pe Dragowski cu un șut din careu după o pasă decisivă oferită de Dennis Man și a sărbătorit cu mult entuziasm, însă reușita a fost anulată după ce arbitrul a mers la monitorul VAR. În startul fazei, Andrei Rațiu a păstrat posesia după un duel cu Szymanski, însă l-a lovit cu mâna în figură pe fotbalistul polonez.

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După ce arbitrul a anulat golul, fotbalistul care evoluează pentru formația qatareză Al Gharafa a fost extrem de nervos. Acesta a început să gesticuleze și să înjure, iar mai apoi i-a arătat obrazul „centralului” austriac Sebastian Gieshamer. Faza poate fi urmărită . „Tricolorii” antrenați de Gică Hagi au trecut rapid peste acest moment și au reușit să marcheze de două ori în următorul sfert de oră, prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

O contribuție importantă la al doilea gol a avut Daniel Bîrligea, care a intrat pe teren chiar în locul lui Florinel Coman. Fotbalistul lui Frosinone i-a pasat lui Man la capătul unei acțiuni individuale. Polonezii au redus din diferență în minutul 82 prin Marcel Regula, însă „tricolorii” au rezistat și din această campanie de .

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Florinel Coman rămâne cu 3 goluri la echipa națională

În cazul în care reușita din meciul cu Polonia ar fi fost validată, Florinel Coman ar fi ajuns la patru goluri în tricoul naționalei de seniori. Acesta a mai punctat în victoria cu Andorra (4-0) din preliminariile pentru EURO 2024, în succesul cu Cipru (4-1) din ediția precedentă a Ligii Națiunilor și în meciul amical câștigat de „tricolori” în vara acestui an contra Țării Galilor (2-1).