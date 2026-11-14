Sport

Florinel Coman, extrem de furios după golul anulat în România – Polonia! Ce gest a făcut în direcția arbitrului. Video

Bogdan Mariș
14.11.2026 | 23:30
Florinel Coman extrem de furios dupa golul anulat in Romania Polonia Ce gest a facut in directia arbitrului Video
ULTIMA ORĂ
Florinel Coman (28 de ani) a fost foarte nervos după golul anulat din partida România - Polonia. FOTO: Renato Anghelescu (FANATIK) / captură Antena 1
Florinel Coman a trimis balonul în poartă în minutul 59 al meciului România - Polonia, însă reușita a fost anulată pentru un fault comis de Andrei Rațiu. Cum a reacționat internaționalul român.
ADVERTISEMENT

Înainte ca România să puncteze prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man în victoria cu Polonia, „tricolorii” au avut și un gol anulat. Florinel Coman (28 de ani) a fost cel care a trimis balonul în poartă, dar arbitrul a anulat reușita după ce a urmărit pe monitorul VAR un duel între Andrei Rațiu și Sebastian Szymanski. Cum a reacționat fotbalistul lui Al Gharafa după decizia „centralului”.

Florinel Coman, furios după golul anulat în România – Polonia

Florinel Coman l-a învins pe Dragowski cu un șut din careu după o pasă decisivă oferită de Dennis Man și a sărbătorit cu mult entuziasm, însă reușita a fost anulată după ce arbitrul a mers la monitorul VAR. În startul fazei, Andrei Rațiu a păstrat posesia după un duel cu Szymanski, însă l-a lovit cu mâna în figură pe fotbalistul polonez.

ADVERTISEMENT

După ce arbitrul a anulat golul, fotbalistul care evoluează pentru formația qatareză Al Gharafa a fost extrem de nervos. Acesta a început să gesticuleze și să înjure, iar mai apoi i-a arătat obrazul „centralului” austriac Sebastian Gieshamer. Faza poate fi urmărită AICI. „Tricolorii” antrenați de Gică Hagi au trecut rapid peste acest moment și au reușit să marcheze de două ori în următorul sfert de oră, prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

O contribuție importantă la al doilea gol a avut Daniel Bîrligea, care a intrat pe teren chiar în locul lui Florinel Coman. Fotbalistul lui Frosinone i-a pasat lui Man la capătul unei acțiuni individuale. Polonezii au redus din diferență în minutul 82 prin Marcel Regula, însă „tricolorii” au rezistat și au obținut primul succes din această campanie de Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

Florinel Coman rămâne cu 3 goluri la echipa națională

În cazul în care reușita din meciul cu Polonia ar fi fost validată, Florinel Coman ar fi ajuns la patru goluri în tricoul naționalei de seniori. Acesta a mai punctat în victoria cu Andorra (4-0) din preliminariile pentru EURO 2024, în succesul cu Cipru (4-1) din ediția precedentă a Ligii Națiunilor și în meciul amical câștigat de „tricolori” în vara acestui an contra Țării Galilor (2-1).

ADVERTISEMENT
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digisport.ro
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul...
Fanatik
Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul de la Braga
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de...
Fanatik
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de 7, care acum poate ieși pe stradă!
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la 5 lei pe 3 grade, provocări poloneze în tribune și plecăciunea lui Coman în faţa „Regelui”
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt,...
iamsport.ro
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt, motivul real din spatele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!