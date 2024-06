Florinel Coman, exuberant după calificarea în optimi. ”Nu cred că ne vom opri aici”

. Tricolorii au remizat 1-1 cu Slovacia, iar cele două naționale vor merge împreună în fazele eliminatorii ale turneului final.

România s-a calificat în optimi la EURO 2024. Ce spune Florinel Coman despre performanța istorică

România a dat dovadă încă o dată că spiritul de echipă este cheia spre succes. Băieții lui Edi Iordănescu s-au comportat impecabil în toate meciurile din faza grupelor, iar acum sărbătoresc o calificare istorică în optimi.

Florinel Coman, unul dintre titularii din meciul cu Slovacia, a ținut să le mulțumească suporterilor veniți în Germania, dar și celor de acasă, pentru tot sprijinul primit în ultima perioadă. Atacantul naționalei a precizat că performanța echipei ar fi fost imposibilă fără ajutorul lor.

„Pentru asta am jucat. Ne gândeam la asta. Am vrut să facem o Românie mai bucuroasă, o Românie fericită, pentru că toți oamenii merită acest lucru. În seara asta nu am jucat doar pentru noi.

Nu am fost doar noi pe teren. În inimile noastre au fost milioane de oameni care era clar că ne vor ajuta, că ne vor împinge. Fără ei, sincer, nu credeam că puteam ajunge nicăieri. Incredibil. Nu pot zice altceva. Și pe Allianz Arena, și aici”.

Coman: ”Nu cred că ne vom opri aici”

Florinel Coman a declarat că e mândru să fie român și că de abia așteaptă meciul din optimi. El e de părere că drumul echipei naționale nu se va opri aici și nu crede că adversarul va fi important. Fotbalistul a făcut și o scurtă analiză a meciului cu Slovacia.

„Un meci greu, ca toate celelalte. Important a fost că am avut acești suporteri în spate, care ne-au arătat calea spre victorie. Era clar că nu vor fi spații, că se va juca un fotbal pe care noi nu îl suportăm. Am dat totul și asta a fost. Nu cerem respect.

Nu cerem nimic. Se vorbește frumos de România, asta am vrut. Am văzut și eu ce înseamnă să fii român. Nu cred că ne vom opri aici. Nu ne gândim la adversar. Nu contează cu cine joci. Este Campionatul European”, a explicat Florinel Coman după calificarea României în optimi la EURO 2024.

Golaverajul a fost factorul de departajare, iar tricolorii au terminat pe primul loc. Naționala care a avut de pierdut este Ucraina, care ratează calificarea în fazele eliminatorii ale turneului final.