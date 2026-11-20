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Al Gharafa, echipa lui Florinel Coman, a întâlnit, vineri, 20 noiembrie, pe , în etapa cu numărul 10 din prima ligă a Qatarului. Fotbalistul gazdelor s-a remarcat încă din primele minute după ce a fost introdus pe teren.

Florinel Coman, gol de generic împotriva echipei lui Cosmin Contra

În minutul 32 al întâlnirii de pe stadionul Thani bin Jassim, la scorul de 2-0 pentru Al-Arabi, fotbalistul lui Al Gharafa, Dame Traore, a acuzat probleme medicale. Acesta nu a putut continua partida, iar Pedro Martins a decis să îl înlocuiască. Atacantul român Florinel Coman a fost solicitat de către tehnician și a ocupat locul lăsat liber în formație după problemele lui Traore.

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”Tricolorul” nu a avut nevoie de mult timp pentru a impresiona și a schimba scorul de pe tabelă. La numai două minute după ce a fost introdus, Florinel Coman a primit o pasă de la Amro Surag și și-a arătat calitățile. Românul a șutat puternic, din afara careului și l-a învins pe portarul lui Cosmin Contra, Jasem Al Hail. Reușita sa a redus din diferența de pe tabelă la numai un gol. Mai mult, la numai câteva minute după reușită, Florinel Coman i-a dat mai multe emoții lui Cosmin Contra, când șutul său a lovit bara porții lui Al Hail.

Acesta a fost de abia al treilea gol al lui Florinel Coman în actuala stagiune. În cele 12 partide în care a evoluat, românul a marcat de două ori în campionat și o dată în Liga Campionilor Asiei. În competiția internă, pe lângă golul contra lui Al Arabi, ”tricolorul” a punctat etapa trecută, împotriva lui Al-Duhail, 1-2. Pe plan continental, singura reușită a lui Florinel Coman a fost împotriva echipei din Arabia Saudită, Al Ahli, 1-2.

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Goal, Florinel Coman for Al Gharafa https://t.co/kbJS4BlzvL — TheFootballZone (@football_t69515)

Al Gharafa traversează un sezon slab

Aștetpările suporterilor echipei din Doha au crescut simțitor după ce echipa a terminat pe locul 4 stagiunea precedentă. Totuși, . În prezent, Al Gharafa ocupă locul 10 din 12, cu numai nouă puncte obținute. Echipa pentru care evoluează Florinel Coman este la egalitate de puncte cu Qatar SC, echipa care se clasează pe singura poziție care duce la barajul pentru salvarea de la retrogradare (locul 11).

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Pentru Al Gharafa, urmează, luni, duelul contra lui Al Quwa Al Jawyia (Iran), în etapa cu numărul 5 din Liga Campionilor Asiei. Echipa lui Florinel Coman va reveni în campionat pe data de 27 noiembrie, când se va deplasa pe stadionul Hamad bin Khalifa, pentru duelul contra ”lanternei roșii”, Al Sailyia.