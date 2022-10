Florinel Coman, gol după aproape 2 ani în SuperLiga în Petrolul – FCSB. Care a fost ultima echipă în fața căreia a punctat. Prima reacție a căpitanului. Video

Florinel Coman s-a arătat încântat de faptul că a marcat după o pauză de aproape 2 ani în SuperLiga, dar a fost mult mai mulțumit pentru victoria în fața Petrolului.

”Aveam foarte mare nevoie de puncte. Am reușit să legăm două victorii după pauza de la naționala, sper să o ținem tot așa. Trebuia să spălăm rușinea din Danemarca, ne-a mers totul bine, de la portar la atacant.

Nu știu ce s-a vorbit după meciul din Danemarca. Cei care au fost acolo și-au dorit să câștige, dar au dat peste o echipă puternică, bine motivată și pe un teren dificil. M-am simțit groaznic în fața televizorului. Clar vom juca toți joi, suntem motivați.

Au fost meciuri din 3 în 3 zile, nu am mai jucat de ceva ani așa, normal că e greu. Pentru mine a fost mai bine că am rămas acasă, m-am odihnit bine chiar dacă am făcut antrenamente grele.

Vom vedea meciurile viitoare dacă este o descătușare cu acest gol. Important e că am legat două victorii la rând, chiar dacă e puțin pentru o echipă ca Steaua (n.r. – FCSB). S-a mai întâmplat să avem un start așa greu acum un an sau doi, când de pe ultimul loc am ajuns pe primul până în iarnă”, a declarat Coman.