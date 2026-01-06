Sport

Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca Mbappe! Video

Florinel Coman a „spart gheața” în 2026. Gol fabulos marcat de fotbalistul român pentru Al-Gharafa după o fază asemănătoare cu cele făcute de marele Kylian Mbappe.
Mihai Dragomir
06.01.2026 | 19:23
Florinel Coman, gol spectaculos pentru Al-Gharafa. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Florinel Coman a început anul 2026 în forță. Fostul jucător de la FCSB a marcat un gol deosebit în meciul jucat de Al-Gharafa. Vezi pe FANATIK reușita asemănătoare celor semnate de Kylian Mbappe.

Florinel Coman, gol ca Kylian Mbappe la Al-Gharafa

Al-Gharafa a jucat marți seară în etapa a 12-a din campionat în deplasare cu Umm Salal. Echipa lui Florinel Coman a câștigat cu 3-2, după ce a condus cu 3-0 în urma reușitelor lui Hamed (5, 45+5) și a fotbalistului român (79).

Coman, pe care Al-Gharafa l-a folosit în teren și înaintea Anului Nou, a strălucit în jocul în care a primit o nouă șansă la echipa din Qatar. În minutul 79, după ce a primit o pasă filtrantă foarte bună, fostul fotbalist de la FCSB și-a driblat adversarii cu ușurință și a marcat precum Kylian Mbappe.

Imediat după ce mingea a intrat în plasă, el a fost îmbrățișat de autorul pasei decisive, Yacine Brahimi, și de Joselu, fostul atacant de la Real Madrid. De pe margine, antrenorul Pedro Martins s-a arătat extrem de încântat de reușita românului.

Decizia lui Gigi Becali în privința revenirii lui Florinel Coman la FCSB

Situația lui Florinel Coman a fost tot mai precară în ultimul an. Numele său a fost legată de o posibilă revenire la FCSB, chiar și în iarna acestui an. Gigi Becali a făcut anunțul final în ceea ce privește acest scenariu, precizând că l-a încurajat pe jucător să continue în Qatar.

„Deci el nu pleacă, nu se întoarce, el vrea banii, cum i-am spus eu. El mai are încă un an și jumătate cred de contract. Mai are ceva, dar mai are de luat încă 3 milioane într-un an și jumătate. Lui nu îi convine, dar i-am zis să își vadă de treaba lui, să nu fie fraier, să le ia banii!”, spunea Gigi Becali la TV Digi Sport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
