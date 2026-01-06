Florinel Coman, gol fabulos marcat pentru Al-Gharafa după ce și-a driblat adversarii ca Mbappe! Video

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a început anul 2026 în forță. Fostul jucător de la FCSB a marcat un gol deosebit în meciul jucat de Al-Gharafa. Vezi pe FANATIK reușita asemănătoare celor semnate de Kylian Mbappe.

Florinel Coman, gol ca Kylian Mbappe la Al-Gharafa

Al-Gharafa a jucat marți seară în etapa a 12-a din campionat în deplasare cu Umm Salal. Echipa lui Florinel Coman a câștigat cu 3-2, după ce a condus cu 3-0 în urma reușitelor lui Hamed (5, 45+5) și a fotbalistului român (79).

ADVERTISEMENT

Coman, , a strălucit în jocul în care a primit o nouă șansă la echipa din Qatar. În minutul 79, după ce a primit o pasă filtrantă foarte bună, fostul fotbalist de la FCSB și-a driblat adversarii cu ușurință și a marcat precum Kylian Mbappe.

Imediat după ce mingea a intrat în plasă, el a fost îmbrățișat de autorul pasei decisive, Yacine Brahimi, și de Joselu, fostul atacant de la Real Madrid. De pe margine, antrenorul Pedro Martins s-a arătat extrem de încântat de reușita românului.

ADVERTISEMENT

Doha Bank Stars League | Week 12🏆

GOAL 79'

Umm Salal 0⃣-3️⃣ Al Gharafa

SCORER: Florinel Coman — Alkass English (@alkassenglish)

Decizia lui Gigi Becali în privința revenirii lui Florinel Coman la FCSB

Situația lui Florinel Coman a fost tot mai precară în ultimul an. Numele său a fost legată de o posibilă revenire la FCSB, chiar și în iarna acestui an. , precizând că l-a încurajat pe jucător să continue în Qatar.

ADVERTISEMENT

„Deci el nu pleacă, nu se întoarce, el vrea banii, cum i-am spus eu. El mai are încă un an și jumătate cred de contract. Mai are ceva, dar mai are de luat încă 3 milioane într-un an și jumătate. Lui nu îi convine, dar i-am zis să își vadă de treaba lui, să nu fie fraier, să le ia banii!”, spunea Gigi Becali la