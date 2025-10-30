Sport

Florinel Coman a ajuns într-o situație disperată! Cât a jucat „Mbappe” în ultimul meci din Qatar

Florinel Coman își continuă seria mai puțin bună din Qatar. „Mbappe” de România este de nerecunoscut, iar în ultimul meci din campionat a fost utilizat extrem de puțin
Iulian Stoica
30.10.2025 | 21:40
Florinel Coman a ajuns intro situatie disperata Cat a jucat Mbappe in ultimul meci din Qatar
ULTIMA ORĂ
Florinel Coman, doar câteva secunde pe teren în ultimul meci de campionat. Sursă foto: X
ADVERTISEMENT

Transferat în vara anului trecut în Qatar, la Al-Gharafa, Florinel Coman pare că nu își poate reveni la forma de dinainte să o părăsească pe FCSB. „Mbappe” de România a evoluat extrem de puțin în acest sezon, iar în ultima partidă de campionat a intrat pe final.

Florinel Coman, în criză de formă la Al-Gharafa

După 7 sezoane petrecute la FCSB, Florinel Coman se transfera în vara anului trecut în Arabia Saudită, la Al-Gharafa. Dacă mutarea trebuia să fie un pas înainte pentru cariera fotbalistului, acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a fost împrumutat după doar jumătate de sezon în Seria A, la Cagliari, însă nici în campionatul italian nu a reușit să se impună, deși startul său a fost unul perfect, cu gol marcat în poarta Parmei.

Revenit în această vară la Al-Gharafa, Florinel Coman a fost folosit tot mai puțin de antrenorul Pedro Martins. Acest lucru a fost confirmat și în partida cu Al-Duhail, acolo unde internaționalul român a fost băgat pe teren în minutul 90+10. Cu câteva zeci de secunde jucate, „Mbappe” a atins o singură dată balonul.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Al-Gharafa s-a impus cu scorul de 3-1 și ocupă prima treaptă în clasament, însă Florinel Coman nu se poate lăuda că a contribuit foarte mult. Atacantul român a bifat doar 6 partide în acest sezon pentru formația qatareză și a reușit să marcheze două goluri.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Florinel Coman a pierdut echipa națională

Evoluțiile modeste din campionatul qatarez îi afectează direct cariera lui Florinel Coman. Cum mai mult a stat pe bancă, atacantul a pierdut echipa națională la ultimele convocări și e foarte probabil ca Mircea Lucescu să nu se bazeze pe serviciile sale pentru meciurile din luna noiembrie cu Bosnia și San Marino.

Ultima apariție a lui „Mbappe” sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor. De la acel moment, Florinel Coman a fost fie pe bancă, fie neconvocat.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant de la FCSB se află pe lista convocărilor preliminare pentru meciurile din luna noiembrie, însă șansele ca acesta să se regăsească și în lotul final sunt minime.

  • 5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 20 de selecții și 2 goluri a adunat atacantul la echipa națională
Tragedie fără margini! Sportivul de doar 19 ani a murit subit
Fanatik
Tragedie fără margini! Sportivul de doar 19 ani a murit subit
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu...
Fanatik
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani...
Fanatik
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
ȘOCANT! 'Înțelegerea nescrisă' a lui Mustață cu FCSB îi aduce o căruță de...
iamsport.ro
ȘOCANT! 'Înțelegerea nescrisă' a lui Mustață cu FCSB îi aduce o căruță de bani liderului de galerie: 'De asta este aservit intereselor lui Gigi Becali!'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!