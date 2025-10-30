Florinel Coman a ajuns într-o situație disperată! Cât a jucat „Mbappe” în ultimul meci din Qatar

ADVERTISEMENT

Transferat în vara anului trecut în Qatar, la Al-Gharafa, Florinel Coman pare că nu își poate reveni la forma de dinainte să o părăsească pe FCSB. „Mbappe” de România a evoluat extrem de puțin în acest sezon, iar în ultima partidă de campionat a intrat pe final.

Florinel Coman, în criză de formă la Al-Gharafa

După 7 sezoane petrecute la FCSB, Florinel Coman se transfera în vara anului trecut în Arabia Saudită, la Al-Gharafa. Dacă mutarea trebuia să fie un pas înainte pentru cariera fotbalistului, acest lucru nu s-a întâmplat.

Florinel Coman a fost împrumutat după doar jumătate de sezon în Seria A, la Cagliari, însă nici în campionatul italian nu a reușit să se impună, deși startul său a fost unul perfect, cu gol marcat în poarta Parmei.

Revenit în această vară la Al-Gharafa, Florinel Coman a fost folosit tot mai puțin de antrenorul Pedro Martins. Acest lucru a fost confirmat și în partida cu Al-Duhail, acolo unde internaționalul român a fost băgat pe teren în minutul 90+10. Cu câteva zeci de secunde jucate, „Mbappe” a atins o singură dată balonul.

Al-Gharafa s-a impus cu scorul de 3-1 și ocupă prima treaptă în clasament, însă Florinel Coman nu se poate lăuda că a contribuit foarte mult. și a reușit să marcheze două goluri.

Florinel Coman a pierdut echipa națională

Evoluțiile modeste din campionatul qatarez îi afectează direct cariera lui Florinel Coman. Cum mai mult a stat pe bancă, atacantul a pierdut echipa națională la ultimele convocări și e foarte probabil ca Mircea Lucescu să nu se bazeze pe serviciile sale pentru meciurile din luna noiembrie cu Bosnia și San Marino.

Ultima apariție a lui „Mbappe” sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor. De la acel moment, Florinel Coman a fost fie pe bancă, fie neconvocat.

, însă șansele ca acesta să se regăsească și în lotul final sunt minime.