Florinel Coman a ajuns într-o situație disperată! Cât a jucat „Mbappe” în ultimul meci din Qatar

Transferat în vara anului trecut în Qatar, la Al-Gharafa, Florinel Coman pare că nu își poate reveni la forma de dinainte să o părăsească pe FCSB. „Mbappe” de România a evoluat extrem de puțin în acest sezon, iar în ultima partidă de campionat a intrat pe final.
După 7 sezoane petrecute la FCSB, Florinel Coman se transfera în vara anului trecut în Arabia Saudită, la Al-Gharafa. Dacă mutarea trebuia să fie un pas înainte pentru cariera fotbalistului, acest lucru nu s-a întâmplat.
Florinel Coman a fost împrumutat după doar jumătate de sezon în Seria A, la Cagliari, însă nici în campionatul italian nu a reușit să se impună, deși startul său a fost unul perfect, cu gol marcat în poarta Parmei.
Revenit în această vară la Al-Gharafa, Florinel Coman a fost folosit tot mai puțin de antrenorul Pedro Martins. Acest lucru a fost confirmat și în partida cu Al-Duhail, acolo unde internaționalul român a fost băgat pe teren în minutul 90+10. Cu câteva zeci de secunde jucate, „Mbappe” a atins o singură dată balonul.
Al-Gharafa s-a impus cu scorul de 3-1 și ocupă prima treaptă în clasament, însă Florinel Coman nu se poate lăuda că a contribuit foarte mult. Atacantul român a bifat doar 6 partide în acest sezon pentru formația qatareză și a reușit să marcheze două goluri.
Evoluțiile modeste din campionatul qatarez îi afectează direct cariera lui Florinel Coman. Cum mai mult a stat pe bancă, atacantul a pierdut echipa națională la ultimele convocări și e foarte probabil ca Mircea Lucescu să nu se bazeze pe serviciile sale pentru meciurile din luna noiembrie cu Bosnia și San Marino.
Ultima apariție a lui „Mbappe” sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor. De la acel moment, Florinel Coman a fost fie pe bancă, fie neconvocat.
Fostul atacant de la FCSB se află pe lista convocărilor preliminare pentru meciurile din luna noiembrie, însă șansele ca acesta să se regăsească și în lotul final sunt minime.