Florinel Coman, încă un gol în Qatar, după un dribling elegant! Cum a marcat în Al Gharafa – Al Sharjah. Video

Florinel Coman a reușit din nou să marcheze în Qatar! Fotbalistul român a fost titular în meciul Al Gharafa - Al Sharjah! Cum a înscris cel poreclit „Mbappe”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 19:35
Florinel Coman inca un gol in Qatar dupa un dribling elegant Cum a marcat in Al Gharafa Al Sharjah Video
Florinel Coman a marcat din nou în Qatar. Foto: captură X
Florinel Coman își continuă forma bună arătată în ultima perioadă în Qatar. Internaționalul român a fost titularizat și în meciul Al Gharafa – Al Sharjah și i-a răsplătit din plin încrederea antrenorului său.

Florinel Coman a dat un nou gol în Qatar, după o acțiune individuală frumoasă!

În minutul 64, fostul fotbalist de la FCSB a primit o pasă în careul advers de la Djalo, a preluat, s-a întors rapid cu fața la poartă, și-a păcălit elegant adversarul venit în marcaj și a finalizat cu o execuție plasată excelent cu piciorul stâng la colțul lung, fără șanse pentru portarul advers.

Meciul dintre Al Gharafa și Al Sharjah a contat pentru competiția denumită Supercupa Emiratelor Arabe Unite / Qatarului. Așa se explică faptul că echipa lui Coman, din Qatar, a ajuns să se dueleze cu fosta formație antrenată de Cosmin Olăroiu în Emirate. Partida s-a disputat la Doha, pe stadionul „Thani bin Jassim”, cu o capacitate totală de 21.175 de locuri. Jocul a fost condus de un arbitru din Belgia, Lawrence Visser.

După golul marcat de Florinel Coman, cei de la Al Sharjah au reușit să egaleze în minutul 73, grație lui Luan Pereira.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
