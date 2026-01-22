Florinel Coman, încă un gol în Qatar, după un dribling elegant! Cum a marcat în Al Gharafa – Al Sharjah. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Florinel Coman a dat un nou gol în Qatar, după o acțiune individuală frumoasă!

Internaționalul român a fost titularizat și în meciul Al Gharafa – Al Sharjah și i-a răsplătit din plin încrederea antrenorului său.

În minutul 64, a primit o pasă în careul advers de la Djalo, a preluat, s-a întors rapid cu fața la poartă, și-a păcălit elegant adversarul venit în marcaj și a finalizat cu o execuție plasată excelent cu piciorul stâng la colțul lung, fără șanse pentru portarul advers.

Goal Florinel Coman 💫 — TheFootballZone (@football_t69515)

Meciul dintre Al Gharafa și Al Sharjah a contat pentru competiția denumită Supercupa Emiratelor Arabe Unite / Qatarului. Așa se explică faptul că echipa lui Coman, din Qatar, a ajuns să se dueleze cu fosta formație antrenată de Cosmin Olăroiu în Emirate. Partida s-a disputat la Doha, pe stadionul „Thani bin Jassim”, cu o capacitate totală de 21.175 de locuri. Jocul a fost condus de un arbitru din Belgia, Lawrence Visser.

După golul marcat de Florinel Coman, cei de la Al Sharjah au reușit să egaleze în minutul 73, grație lui Luan Pereira.