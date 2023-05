Florinel Coman, încrezător în șansele la titlu după FCSB – Sepsi 3-1: ”Vrem să ducem lupta până în ultima etapă”

Vicecampioana României a avut mici emoții în repriza secundă a partidei de pe Arena Națională când covăsnenii au restabilit egalitatea, însă cu o forță ofensivă de invidiat ”roș-albaștrii” .

Florinel Coman visează la titlu după FCSB – Sepsi 3-1

La finalul întâlnirii FCSB – Sepsi 3-1, care a încheiat etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, Florinel Coman a dezvăluit că nu a fost îngrijorat când oaspeții au egalat și crede că echipa sa are forța de a duce lupta la titlu până la final.

”Am făcut un meci consistent. Puteam închide meciul în prima repriză, au fost foarte multe ocazii pe care nu le-am fructificat. Importante e că am câștigat. Nu îmi place să fac calcule.

Aveam un meci în această seară, știam ce ne va aștepta. Am analizat meciurile pe care le-au avut cei de la Sepsi și am reușit să gestionăm momentele. Ne așteptam să înceapă tare, dar nu ne-a ieșit jocul în primele 25 de minute.

La 1-1 am simțit că putem reveni, nu ne-am speriat. Fanii erau în spatele nostru. A fost totul foarte bine. Asta am vorbit și înainte de joc, că trebuie să luptăm până la final, pentru că golul poate veni și în prelungiri”, a declarat Coman.

Coman se aștepta la victoria Farului cu Rapid

Atacantul FCSB-ului a dezvăluit care este avantajul formației sale în partida cu CFR Cluj, echipă ieșită din lupta la titlu, și a mărturisit că era sigur că Farul nu va avea probleme în fața Rapidului.

”În meciurile pe care le mai avem, nu mai contează jocul foarte mult. Contează doar să luăm cele trei puncte, cum am făcut la Craiova, de exemplu. Întâlnim CFR acasă, avem un plus foarte mare cu . Trebuie să pornim cum am făcut-o în această seară, agresiv și cu gândul de a lua cele trei puncte.

Nu m-a surprins deloc victoria Farul cu Rapid. Era clar că bate Farul. Ce dacă le-au dat șapte? Și dacă era patru goluri? Au luat cele trei puncte. Eram sigur că bate Farul. Nu vreau să comentez, nu îmi stă în caracter. Presiunea există și până la urmă presiunea face cinste fotbalului”, a mai spus Coman.

Fundașul Risto Radunovic a dezvăluit că s-a temut de un rezultat nefavorabil după ce a ratat un penalty în finalul primei reprize: ”O victorie foarte importantă pentru noi. Se întâmplă să ratezi penalty, bine că am dat trei goluri. Mi-au venit în cap multe, am crezut că va fi o seară neagră, dar până la urmă a ieșit bine.

Trebuie să mergem pas cu pas. Nu depindem de noi, dar muncim să câștigăm următoarele trei partide. Trebuie să primim cât mai puține goluri, dar suntem o echipă de atac căreia îi place să marcheze. CFR e o echipă puternică, a câștigat cinci ani la rând titlul, va fi un meci greu, dar cu ajutorul suporterilor putem obține victoria”.