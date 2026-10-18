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Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar

Flaviu Popa
18.10.2026 | 21:35
Florinel Coman la FCSB Care e situatia la zi dezvaluita de un antrenor care la analizat pe viu in Qatar
EXCLUSIV FANATIK
Situația lui Florinel Coman, jucător dorit de FCSB
Florinel Coman are șanse mari să ajungă la FCSB începând cu sezonul viitor, după ce își va încheia conturile cu Al-Gharafa din Qatar. Jucătorul care acum 3 ani valora 7 milioane de euro nu se regăsește.
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Florinel Coman intră în ultimele 6 luni de contract cu Al-Gharafa, însă este dorit de FCSB. Cu toate acestea, cine poate spune mai bine cum joacă Florinel Coman în această perioadă decât Cosmin Contra, antrenor în zona Golfului?  Pentru Al-Gharafa, Florinel Coman a jucat în 51 de partide, a înscris 6 goluri și a dat 11 pase de gol, dar nu a fost tocmai super fotbalistul la care sperau arabii.

Dorit de FCSB, Florinel Coman a fost urmărit cu atenție de antrenorul Cosmin Contra în zona Golfului

Cosmin Contra l-a urmărit atent pe Coman, fotbalist care încearcă să redevină ce a fost atunci când era transferat de Cagliari în Serie A.  „A avut o accidentare și a revenit acum, în ultimul meci din Liga Campionilor. Vine după o accidentare și trebuie să vedem ce se va întâmpla în meciurile următoare. Cu toate că, la începutul campionatului, a făcut parte din primul 11, nu a jucat rău. Sperăm să-l vedem mai mult ca titular”, a declarat Contra la FANATIK SUPERLIGA.

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Situația fotbalistului a fost comentată de antrenorul celor de la Al Gharafa, Pedro Martins. „Coman e accidentat în continuare. Din ce mi-a transmis stafful medical, cred că va fi apt peste o săptămână. Atunci îl veți vedea din nou la antrenamente”, a declarat Martins la începutul lunii octombrie.

De ce nu joacă mai des Florinel Coman? Antrenorul lui Al Gharafa nu vrea să atingă acest subiect „sensibil”

Mai mult, tehnicianul a refuzat să explice de ce nu-l folosește mai des pe Florinel Coman, jucător care într-o vreme era titular incontestabil la arabi, dar acum e mai mult rezervă. „Vă pot oferi informații doar în ceea ce privește starea medicală a jucătorului. În rest, nu vreau să acord un interviu sau să vorbesc despre prestațiile lui Coman”, a mai spus antrenorul celor de la Al Gharafa.

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Interesant, soarta lui Florinel Coman poate să fie legată direct de cea a antrenorului. Astfel, în condițiile în care presa din Qatar scrie că Pedro Martins ar putea fi demis din cauza rezultatelor slabe, jucătorul român ar putea să intre în grațiile următorului antrenor și să rămână la echipă, acolo unde câștigă 2 milioane de euro pe an.

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Florinel Coman intră în ultimele 6 luni de contract cu Al-Gharafa

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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