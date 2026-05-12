Florinel Coman, la FCSB? MM Stoica, anunț despre revenirea așteptată de toți fanii roș-albaștrilor

Mihai Stoica a vorbit despre o posibilă revenire la FCSB a lui Florinel Coman. Președintele C.A. a recunoscut că roș-albaștrilor le e dor de golgheterul SuperLigii din sezonul 2023-2024
Cristian Măciucă
12.05.2026 | 20:15
Florinel Coman (28 de ani) e așteptat să revină la FCSB. Mihai Stoica, președintele C.A. de la campioana României, a vorbit despre fotbalistul plecat la Al Gharafa, în schimbul sumei de 6.000.000 de euro.

Florinel Coman a plecat de la FCSB în vara lui 2024, după ce a câștigat campionatul României. El s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar, acolo unde are un salariu de 2.000.000 de euro pe sezon și unde mai are contract până în 2027. Mihai Stoica și-ar dori ca internaționalul român să revină la campioana en-titre, dar șansele sunt extrem de mici.

„Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relații și oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu știu dacă Florinel poate să place, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le lași ca să vii pe 200.000 de euro?”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

Recent, Florinel Coman a câștigat primul trofeu de când s-a transferat în Qatar. Cu atacantul român pe banca de rezerve, Al Gharafa a cucerit Amir Cup, după ce a învins-o în finală pe Al-Sadd cu scorul de 4-1, sâmbătă, 10 mai, la Al Rayyan. Coman, care nu a mai jucat de luna trecută, a fost inclus de selecționerul Gheorghe Hagi pe lista preliminară pentru meciurile amicale cu Țara Galilor şi Georgia, din iunie.

CV-ul lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a ajuns la FCSB în august 2017, când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru transferul său de la Viitorul Constanța. În Șapte ani petrecuți la gruparea roș-albastră, atacantul a cucerit un titlu de campion, o Cupă a României și o Supercupă a României. În sezonul 2023-2024, Coman a fost golgheterul României, marcând 18 goluri, la egalitate cu Otele, de la CFR Cluj.

  • 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de assist-uri a avut Florinel Coman la FCSB
  • 4 milioane de euro e cota de piață a jucătorului de la Al Gharafa

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
