Florinel Coman la FCSB?! Patronul a recunoscut că l-a sunat acum în cantonamentul naționalei! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman pentru a-l chema la FCSB în această iarnă. Fotbalistul naționalei l-a refuzat politicos pe miliardar, fiind momentan sub contract cu Al Gharafa din Qatar. Mai mult, Coman pare mai degrabă atras de ideea de a continua în zona golfului, pentru a câștiga bani.

„Korenica ăla… Acolo juca, la CFR. Aici driblează. Unde driblezi, bă, că tu nu știi să driblezi? Tavi, împrumut? Habar n-am ce-i cu el, voi știți. Nu mă interesează. Eu am vorbit cu ăsta, cu Coman. Am zis să vedem. Măcar să iau jucători valoroși, pe care-i știu.

ADVERTISEMENT

A zis că nu-i dau drumul ăia, că mai are șase luni de contract din iarnă. Mi-a zis: «Dacă nu am alt contract pe aici, vin». Eu mă gândeam acum, din iarnă. Trebuie valoare! N-ai valoare, nu poți să câștigi la fotbal. N-ai valoare”, a dezvăluit Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali e dispus să cumpere 10 jucători în această iarnă chiar dacă va pierde câteva milioane de euro

și a expus un plan de transferuri pentru această iarnă: vrea să cumpere 10 jucători în speranța că va da lovitura cu trei sau patru dintre ei. E dispus să-și asume o pierdere de câteva milioane de euro pe termen scurt, fiind convins că va avea de câștigat la final de sezon.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am spus lui Mirel: Din 10 pot să selectez patru și mai pierd încă trei milioane și gata. Am pierdut trei milioane la unul, măcar să pierd trei milioane la 10. Dar din 10 tot scot trei». A zis: «Nașule, nu trebuie să cheltui atâția bani în România. O să te ajut și eu cu ce pot». A zis că se găsesc jucători”, a continuat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.