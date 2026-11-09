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Florinel Coman la FCSB?! Patronul a recunoscut că l-a sunat acum în cantonamentul naționalei! Exclusiv

Flaviu Popa
09.11.2026 | 16:20
Florinel Coman la FCSB Patronul a recunoscut ca la sunat acum in cantonamentul nationalei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman. Foto COLAJ FANATIK
Gigi Becali e decis să facă echipă valoroasă la FCSB, astfel că pregătește „zece” transferuri la iarnă. L-a sunat inclusiv pe Florinel Coman pentru a-l chema să facă treabă la București.
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Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman pentru a-l chema la FCSB în această iarnă. Fotbalistul naționalei l-a refuzat politicos pe miliardar, fiind momentan sub contract cu Al Gharafa din Qatar. Mai mult, Coman pare mai degrabă atras de ideea de a continua în zona golfului, pentru a câștiga bani.

Gigi Becali l-a contactat pe Florinel Coman pentru a-l aduce la FCSB în această iarnă

„Korenica ăla… Acolo juca, la CFR. Aici driblează. Unde driblezi, bă, că tu nu știi să driblezi? Tavi, împrumut? Habar n-am ce-i cu el, voi știți. Nu mă interesează. Eu am vorbit cu ăsta, cu Coman. Am zis să vedem. Măcar să iau jucători valoroși, pe care-i știu.

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A zis că nu-i dau drumul ăia, că mai are șase luni de contract din iarnă. Mi-a zis: «Dacă nu am alt contract pe aici, vin». Eu mă gândeam acum, din iarnă. Trebuie valoare! N-ai valoare, nu poți să câștigi la fotbal. N-ai valoare”, a dezvăluit Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali e dispus să cumpere 10 jucători în această iarnă chiar dacă va pierde câteva milioane de euro

Patronul FCSB s-a consultat cu finul Mirel Rădoi și a expus un plan de transferuri pentru această iarnă: vrea să cumpere 10 jucători în speranța că va da lovitura cu trei sau patru dintre ei. E dispus să-și asume o pierdere de câteva milioane de euro pe termen scurt, fiind convins că va avea de câștigat la final de sezon.

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Eu i-am spus lui Mirel: «Mai bine, dacă e, să iau 10. Din 10 pot să selectez patru și mai pierd încă trei milioane și gata. Am pierdut trei milioane la unul, măcar să pierd trei milioane la 10. Dar din 10 tot scot trei». A zis: «Nașule, nu trebuie să cheltui atâția bani în România. O să te ajut și eu cu ce pot». A zis că se găsesc jucători”, a continuat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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