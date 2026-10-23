Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv

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În exclusivitate pentru FANATIK, Pastorello, impresar cu un portofoliu în care se mai află Bonny de la Inter, Vitor Reis de la Manchester City sau Circati de la Benfica, spune că șansele unei reveniri a lui Coman la FCSB sunt mici. Mărește, însă, unghiul de oportunitate pentru vara anului viitor.

Pastorello: „Nu avem în plan ca Florinel să revină în România”

Federico Pastorello consideră că „Mbappe” Coman este îndreptățit să-și dorească mai multe minute la Al Gharafa. În acest sezon, românul a fost titular de doar 3 ori în campionat, iar în alte 3 rânduri a intrat de pe bancă. Are și două apariții în Champions League, ambele din postura de rezervă.

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„Dacă ne gândim la calitatea lui și la talentul pe care îl are, Coman ar merita să joace mai mult. Este un profesionist adevărat. Al Gharafa este un club mare, are mulți jucători foarte buni. Competiția pentru locurile de străini disponibile este foarte mare. Lui Florinel îi place viața de acolo, îi place campionatul. Să vedem ce se întâmplă în ianuarie”, a spus Pastorello pentru FANATIK.

Întrebat direct dacă există varianta în ianuarie, Pastorello a fost categoric: „Pentru moment, cred că nu este o idee să revină în România. Cel puțin nu cu efect imediat. Despre asta vom putea vorbi din vară”.

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MM Stoica despre transferul lui Coman la FCSB: „Are un salariu gigantic, eu i-am spus să stea în Qatar”

Termenii financiari ai înțelegerii dintre Florinel Coman și Al Gharafa sunt imposibil de acoperit la FCSB. Coman câștigă două milioane de euro pe sezon în Qatar. Mai e legat de Al Gharafa până în vara lui 2027. Mihai Stoica pe tema posibilei sale întoarceri la FCSB.

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„Noi, când am vorbit cu el, i-am spus exact asta, să rămână la Al-Gharafa pentru a-și încasa salariul. Are un salariu gigantic. Eu n-am fost milionar, dar cred că pentru un milionar e important dacă are patru sau șase milioane în cont. Cred că e o diferență mare între patru și șase, chiar dacă poate n-ai timp să cheltuiești nici patru. Dar ai copil, ai generații viitoare. Cu iaht și cu astea se pot cheltui banii. Vom discuta la vară. Acum nu s-a pus problema. Din vară, depinde de el, normal”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

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În acest sezon, Coman are două pase de gol pentru Al Gharafa, fără să reușească să marcheze. În total, a strâns 52 de meciuri pentru echipa din Qatar. A înscris de 6 ori și a pasat decisiv în 11 rânduri.