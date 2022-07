Florinel Coman, meciul renașterii la FCSB! A marcat după un an, la primul meci cu banderola pe braț: „Vreau să trag echipa după mine!”

Florinel Coman a fost ales de Nicolae Dică, , iar mijlocașul i-a răsplătit încrederea antrenorului în partida cu Saburtalo Tblisi.

Florinel Coman a rupt blestemul! A reușit primul gol oficial după un an de zile

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai buni jucători în meciul nebun cu Saburtalo Tblisi, câștigat cu 4-2 pe Național Arena. Mijlocașul de 24 de ani a confirmat evoluțiile bune din meciurile amicale, când a reușit două goluri, dar și atitudinea excelentă pe care a avut-o la antrenamente.

Cel mai contestat jucător al FCSB, criticat dur de Gigi Becali în acest început de sezon, a reușit să marcheze golul de 3-2 pentru echipa lui Nicolae Dică în minutul 80. .

Reușita a venit într-un moment extrem de dificil, ținând cont că echipa fusese egalată de la 2-0, iar georgienii erau cu un picior în turul al treilea preliminar al Conference League. Florinel Coman marcase ultimul gol într-un meci oficial pentru FCSB pe 29 iulie 2021, în meciul de coșmar cu Șahtior Karagandy.

Florinel Coman, mai motivat ca oricând: „Vreau să trag echipa după mine”

Florinel Coman e pe val după golul cu Saburtalo și consideră că Nicolae Dică a adus o schimbare la echipă: „Un meci dificil, am avut multe ocazii. Sunt mulțumit că ne-am calificat. Am muncit cu toții pentru asta, am dominat meciul. S-au văzut niște trasee de joc, suntem mulțumiți de joc. Am arătat că se poate, a fost alt fotbal, altă atitudine. Cred că ne-am relaxat puțin la 2-0, a fost o greșeală”.

Mijlocașul se bucură de faptul că a primit banderola de căpitan și nu se teme să își asume noi responsabilități: „Am mai lucrat cu Nicoale Dică, este un antrenor foarte bun, vrea multe de la noi. Este un alt aer. Pentru mine, banderola este o motivație suplimentară. Vreau să trag echipa după mine!

Sunt fericit, am marcat. Aveam nevoie de această calificare. Sper să o ținem cu victorii pe linie de etapa viitoare. Mulțumim publicului. E cel mai frumos din România! Mă bucur că i-am făcut fericiți”, a declarat jucătorul la .

Risto Radunovic a reușit și el primul gol la FCSB

Risto Radunovic a reușit și el un meci excelent și a închis tabela în minutul 87, după ce a centrat și la golul marcat de Florinel Coman. După plecarea lui Florin Tănase, Nicolae Dică a trebuit să găsească un nou executant de la punctul cu var.

În absența lui Florinel Coman care primea îngrijiri medicale în afara terenului, fundașul stânga Risto Radunovic a fost desemnat să execute penalty-ul. .

Iar muntenegreanul a marcat cu o execuție de mare clasă, cu șut la vinclu. Este primul gol marcat de Radunovic la FCSB și implicit în cupele europene.

Florinel Coman, aspru criticat de Gigi Becali după meciul tur cu Saburtalo și partida cu U Cluj

Florinel Coman și-a luat revanșa : „Toți se cred mari fotbaliști. Și Coman, se antrenase bine. Acum nu mai am. Nu mai știu ce să zic.

Toți se cred mari fotbaliști. Și Coman, se antrenase bine. Acum nu mai am. Nu mai știu ce să zic. Și critica asta pe care am făcut-o, a fost cu un scop. Să audă Olaru, Tănase, Coman și Tavi Popescu, marele Messi, Maradona și Neymar, cine sunt. Că nu am eu timp să mă duc la echipă să vorbesc cu ei”, declara patronul FCSB după FCSB – U Cluj 1-1.

Mihai Stoica a explicat de ce Nicolae Dică a decis să îi dea totuși banderola lui Florinel Coman: „Noul căpitan e Florinel Coman! Ceilalţi căpitani sunt Octavian Popescu şi Darius Olaru. Coman e căpitanul echipei din două motive. Primul este pentru că a apărut în viaţa lui profesională o schimbare majoră, a devenit tată şi e foarte serios şi implicat în antrenamente.

Iar al doilea este pentru că a fost o voce ascultată în vestiar. Aş adăuga chiar motivul trei, pentru că chiar are voce, carismă şi calităţi de lider, chiar dacă din afară nu se vede, noi ştim ce e acolo”, a declarat managerul general al FCSB la .