Florinel Coman, mesaj pentru coechipieri după FCSB – FC U Craiova 1-1: ”Trebuie doar să dăm de gustul victoriei și va fi bine”

Duelul foștilor coechipieri și colegi de cameră, Nicolae Dică și Marius Croitoru s-a terminat remiză 1-1. FCSB și FC U Craiova au făcut risipă de efort, dar au ratat exasperant de mult și .

Florinel Coman: ”Nu am știut să ținem de rezultat”

. Ocazii rarisime, șuturi în bară și două goluri care au adus câte un punct pentru fiecare combatantă.

Cordea și Ovidiu Popescu au fost extrem de activi, dar lipsiți de inspirație și noroc. Coman a luat barele porții lui Popa la țintă, iar Târnovanu a fost omul meciului, paradele lui salvând-o din nou pe FCSB.

”Mai puțin important că am fost omul meciului dacă nu am reușit să câștigăm Am făcut un meci bun, dar ar trebui să fim un pic mai inspirați în față și să începem să câștigăm.

Primim gol în fiecare meci, azi a fost din penalty, nu avem foarte multe meciuri împreună, dar cu timpul se va suda echipa. Pierdem startul în fiecare sezon, trebuie să începem să câștigăm, nu să tot muncim să recuperăm puncte. Cu timpului vom reveni acolo unde ne este locul”, a spus portarul vicecampioanei.

”Suntem dezamăgiți pentru acest rezultat. În prima repriză ne-au pasat, au avut mai mult posesia, dar chiar și așa ne-am creat ocazii. Am marcat repede în repriza a doua, dar nu am știu să ținem de rezultat. Am avut și ghinion.

Mereu începem slab, dar terminăm foarte bine, sperăm să nu mai fie ca în anii trecuți. Două puncte în trei meciuri e prea puțin pentru o echipă precum FCSB.

Ne creăm ocazii, și eu am avut, am dat-o de două ori în bară, nu ne-a ieșit jocul. E totuși un început de campionat, trebuie doar să dăm de gustul victoriei și va fi bine”, a completat Florinel Coman.

Joonas Tamm a marcat la trei minute după ce a intrat pe teren. Ar fi vrut să joace mai mult

Estonianul Joonas Tamm a fost mutarea inspirată a antrenorului Nicolae Dică. Apărătorul central a fost aruncat în luptă în startul reprize a doua și a înscris la trei minute distanță.

Fotbalistul a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi dorit să joace mai mult și că nu are nicio explicație de ce a fost lăsat pe bancă și a intrat în joc abia la pauză.

”Mă simt foarte bine că am marcat, e un sentiment extraordinar. Nu știu de ce am intrat abia în repriza a doua, eu mă simt foarte bine. E greu de explicat de ce primim gol în fiecare meci, trebuie să lucrăm mai mult la acest aspect.

Am avut o mulțime de ocazii, trebuia să câștigăm, avem un grup excelent, ne creăm ocazii, sper să câștigăm următorul meci”, a spus Joonas Tamm.