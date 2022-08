Florinel Coman nu își face probleme la returul cu Viking din Conference League: „Simt că putem întoarce acest rezultat”

, deși a dominat categoric partida de la un cap la altul, iar jucătorii lui Nicolae Dică au trimis de două ori mingea în bara transversală.

David Miculescu, promisiune pentru fani după FCSB – Viking 1-2: “Sută la sută ne vom califica”

Atacantul FCSB-ului este sigur că echipa sa va reuși să se califice în grupele UEFA Conference League: „Ne convine pentru că am simțit că am dminat clar și apoi ne bazăm să întoarcem rezultatul la ei acasă. Normal că se poate. Am avut o grămadă de ocazii. Ei au avut trei șuturi și două goluri”.

David Miculescu a fost deranjat de agresivitatea din apărare a norvegienilor: „Au aglomerat mult pe zona centrală. Am și vorbit să deschidem jocul mai mult în benzi”.

Atacantul nu crede că FCSB va fi dezavantajată de faptul că în Norvegia se va juca pe o suprafață artificială și e sigur de calificarea în grupe: „Suntem fotbaliști și trebuie să ne adaptăm la orice suprafață de joc. I-am simțit că nu sunt mai buni ca noi și sunt 100% că ne vom califica în retur”.

Jucătorul venit de la UTA s-a plâns și de tragerile de timp ale norvegienilor: „Din minutul 50 au început să tragă de timp dar asta o să se întoarcă. Ne așteptăm la un meci tare, dar vom mai merge mai departe în grupe. Ne-a încurajat și ne-a zis că ne vom califica. Credem 100% și ne vom califica.

Florinel Coman, pe aceeași lungime de undă cu Miculescu: „Un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit”

Florinel Coman, căpitanul FCSB-ului, a fost extrem de deranjat de rezultatul meciului cu Viking: „Un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit. Am început foarte bine meciul, dar am luat gol repede și ne-a afectat un pic. Am vorbit că trebuie să fim maturi în joc și trebuie să facem un meci bun, dar a fost acea greșeală”.

Coman e sigur că FCSB va reuși să se califice dacă va fi mai eficientă în fața porții în Norvegia: „Eu cred că putem să ne calificăm după cum i-am simțit. Simt că putem întoarce acest rezultat, suntem caractere puternice în vestiar, am întors și meciul trecut acasă. Putem să facem un meci bun și ne-a lipsit să băgăm mingea în poartă”.

Florinel Coman a dezvăluit ce le-a spus Nicolae Dică în vestiar la finalul meciului: „Ne-a încurajat, a spus că de mâine pregătim meciul de la BOtoșani și apoi ne axăm pe retur. De mâine o să mergem la antrenament și o să ne analizăm să eliminăm greșelile. Nu contează cum e terenul, câți fani sunt și trebuie să intrăm montați ca în prima repriză”.

Revenit cu gol în cupele europene, mijlocașul a ținut să le mulțumească celor 30.000 de suporteri: „O atmosferă foarte frumoasă, ne-au incurajat pana la finalul partidei. A fost un suport foarte bun pe care îl avem la toate meciurile de acasă”.

Darius Olaru va fi suspendat la meciul retur, însă Coman rămâne optimist: „E o pierdere grea, un lider al echipei și va fi cu gândul la noi. Nu, vom merge la Botoșani cu gândul de a câștiga și vom vedea ce echipă va fi introdusă în teren. Obiectivul principal e calificarea în grupele Conference”, a declarat căpitanul FCSB-ului la .