Revenirea lui Florinel Coman la FCSB îi schimbă poziția lui Octavian Popescu: „Va putea juca și acolo fără niciun fel de probleme”

Managerul general al FCSB a vorbit despre , un portar de 14 ani care a debutat în amicalul cu CS Mioveni.

Florinel Coman s-a recuperat după accidentare și este gata să revină ca titular, așa cum , lucru care va produce cel puțin o permutare a mai explicat Mihai Stoica.

Mihai Stoica anunță că revenirea lui Florinel Coman îl va reprofila pe Octavian Popescu: „Se descurcă fără niciun fel de problemă”

o schimbare importantă în primul unsprezece al FCSB odată cu revenirea pe teren a lui Florinel Coman. Astfel, Tavi Popescu nu va mai evolua în banda stângă, acolo unde se simte cel mai bine, și va fi nevoit să treacă în dreapta.

„Coman nu poate să joace în dreapta, Octavian da, se descurcă fără niciun fel de problemă. Am bătut-o pe CFR, 3-0, cu Octavian în partea dreaptă și Coman în stânga”.

Mihai Stoica a explicat de ce Coman nu a poate fi folosit ca nouă fals și consideră că mijlocașul FCSB dă cel mai bun randament doar în partea stângă: „Coman a mai jucat #9 la juniori, a fost încercat și la noi, dar nu e de acolo. Este atacant lateral stânga, indiscutabil”.

Mihai Stoica, mesaj pentru Octavian Popescu: „Trebuie să fii la fel de bun și în partea dreaptă”

a mărturisit că a avut o discuție cu Octavian Popescu și i-a transmis că are așteptări la fel de mare și dacă va evolua în cealaltă bandă: „Sigur, lui Popescu îi convine mai mult în stânga, dar chiar am discutat despre asta cu el. I-am spus: «trebuie să fii la fel de bun și în partea dreaptă»”.

Din punctul său de vedere, Octavian Popescu are o viteză mai bună și poate fi folosit și ca inter spre deosebire de Florinel Coman: „El e un jucător dezechilibrant, nu e liniar. OK, n-are explozia lui Coman, deși viteza o are mai bună. Va putea juca și acolo, fără niciun fel de problemă.

Dacă rămânem în 4-3-3, poate juca și inter, pentru că are viziune. Există jucători care pot juca doar ca atacanți laterali, dar jucători care pot fi și interi”, a declarat Meme Stoica la Telekom Sport.

Mihai Stoica, deranjat că un jucător s-a întors din vacanță cu kilograme în plus: „A primit amendă de câteva sute de euro!”

Mihai Stoica a declarat că un jucător al FCSB a fost amendat deoarece are mai multe kilograme în plus, iar că este vorba de fundașul Andrei Miron: „Avem un singur jucător care se prezintă destul de rău, suntem foarte dezamăgiți de el, dar nu spun numele. Înainte se anunța cântarul, dar eu am anunțat că nu se mai face. Dacă eu vreau să fac trei zile la rând cântarul, îl fac și dau amenzi să usture.

A primit amendă și e de câteva sute de euro. Toni are dreptate, dar am discutat cu el lucrurile astea. Ne-a enervat ce s-a întâmplat, dar asta e. E vorba despre un fotbalist din lot și mă opresc aici, nu dau mai multe detalii.

Bineînțeles că jucătorii nu respectă în vacanțe lucrurile care li se spun, mai ales că au fost doar două săptămâni de pauză”, a mai completat MM Stoica.