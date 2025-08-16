Sport

Florinel Coman, out de la Al-Gharafa! Nu a prins lotul în prima etapă din Qatar

Florinel Coman pare să aibă zilele numărate în Qatar. Atacantul nu a fost inclus în lotul pentru prima etapă din campionatul qatarez
16.08.2025 | 09:15
Florinel Coman nu a făcut parte din lotul lui Al-Gharafa în prima etapă de campionat. Foto: hepta.ro

Florinel Coman apare pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu la acțiunea naționalei din septembrie, însă nu pare să mai intre în calculele antrenorului de la echipa de club. Deși nu a fost anunțat accidentat, Coman nu s-a aflat nici pe banca de rezerve în meciul Al-Gharafa – Umm-Salal 4-2.

Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Atacantul nu a prins lotul la Al-Gharafa

La începutul anului 2025, cariera lui Florinel Coman părea că se îndreaptă spre ceva măreț. Fostul atacant al FCSB primea salariul uriaș din Qatar, dar juca în Serie A pentru Cagliari, acolo unde a înscris la doar două minute de la debut.

Coman a fost star doar pentru câteva săptămâni, până să sufere o accidentare ce l-a făcut să nu mai prindă prea multe minute la echipa italiană. Fostul atacant de la FCSB nu a mai putut să-și demonstreze calitățile, iar cei de la Cagliari au ales să-l lase să se întoarcă în Qatar.

Din păcate pentru el, se pare că nici antrenorul lui Al-Gharafa, Pedro Martins, nu și-l mai dorește la echipă. QSL a început, iar echipa lui Coman și-a disputat deja primul meci din noul sezon, însă el nu a fost prezent nici măcar pe banca de rezerve.

„Coman a fost o dezamăgire la Al-Gharafa, nimeni n-a fost mulțumit de randamentul lui aici. De asta a și fost împrumutat la Cagliari, ca să-și relanseze cariera, iar Al-Gharafa să elibereze un loc pentru aducerea unui alt fotbalist străin. Nu se știe dacă va fi păstrat în lot pentru noul sezon”, declara un jurnalist din Qatar, în urmă cu o lună, conform sport.ro.

Gigi Becali încă nu a primit banii pentru transferul lui Florinel Coman

Deși a trecut mai bine de un an de când Florinel Coman a părăsit FCSB, deși era un jucător exponențial la acea vreme. Gigi Becali nu a primit nici până acum banii în schimbul său. Qatarezii erau obligați să plătească 5 milioane de euro, sumă prevăzută în clauza de reziliere a fotbalistului, însă din cauza întârzierilor, „roș-albaștrii” vor primi mai bine de 6 milioane de euro.

„Tată, nu mi-au dat banii pe Coman, dar nu i-am lăsat așa. E vorba de bani mulți, iar pe mine nu mă păcălește nimeni. Am ajuns la judecată în străinătate cu ei. Din păcate nici arabii ăștia nu mai sunt ce erau odată cu plata. Una zic și alta fac. Și am tot auzit în ultimul timp pe unul și altul că se vaită când fac transferuri cu arabii”, spunea Gigi Becali pentru Pro Sport.

