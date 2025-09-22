Florinel Coman, primul gol după aproape 8 luni! Atacantul marcase ultima dată pentru Cagliari

Florinel Coman nu a fost păstrat la Cagliari, după ce a suferit o accidentare care nu i-a mai permis să evolueze foarte multe minute în Serie A. Revenit în Qatar, extrema stânga a înscris pentru Al-Gharafa și se află la primul său gol după o pauză de foarte multe luni.

Florinel Coman, gol după 7 luni și jumătate de secetă

Al-Gharafa întâlnește Muaither SC, fosta echipă a lui Denis Alibec, în a doua etapă din Cupa Qatarului. Echipa lui Florinel Coman s-a văzut condusă încă din minutul 16, însă 10 minute mai târziu Florinel Coman și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Internaționalul român a reușit să bage mingea în ațe de la punctul cu var și a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Din păcate pentru Al-Gharafa, Muaither a reușit să mai înscrie de două ori până la pauză, iar scorul era de 3-1 după 45 de minute.

Care a fost ultimul gol marcat de Florinel Coman

Ultimul gol marcat de Florinel Coman a creat o mare agitație în jurul său. Împrumutat în Serie A de Cagliari, de la intrarea pe teren.

Atunci, fotbalistul român izbutea să-l învingă pe portarul Parmei cu o execuție de excepție, marca Florinel Coman, și aducea toate punctele echipei sale, învingându-l pe fostul său coleg de la FCSB: Dennis Man.

Acel meci a avut loc pe 9 februarie 2025, ceea ce înseamnă că atacantul de 27 de ani a avut o pauză de 7 luni și jumătate fără să înscrie. Coman pare să nu fie favoritul antrenorului său pentru meciurile din campionat, însă el a fost folosit și în prima rundă din Cupă, unde a oferit un assist în meciul terminat cu scorul de 3-3 împotriva lui Al-Sadd. De asemenea,