Sport

Florinel Coman, primul gol după aproape 8 luni! Atacantul marcase ultima dată pentru Cagliari

Florinel Coman a reușit primul său gol după foarte mult timp de secetă! Când a marcat ultima dată fosta extremă stânga de la FCSB
Ciprian Păvăleanu
22.09.2025 | 21:28
Florinel Coman primul gol dupa aproape 8 luni Atacantul marcase ultima data pentru Cagliari
ULTIMA ORĂ
Florinel Coman a marcat primul său gol după foarte mult timp. Foto: Colaj FANATIK

Florinel Coman nu a fost păstrat la Cagliari, după ce a suferit o accidentare care  nu i-a mai permis să evolueze foarte multe minute în Serie A. Revenit în Qatar, extrema stânga a înscris pentru Al-Gharafa și se află la primul său gol după o pauză de foarte multe luni.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, gol după 7 luni și jumătate de secetă

Al-Gharafa întâlnește Muaither SC, fosta echipă a lui Denis Alibec, în a doua etapă din Cupa Qatarului. Echipa lui Florinel Coman s-a văzut condusă încă din minutul 16, însă 10 minute mai târziu Florinel Coman și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Internaționalul român a reușit să bage mingea în ațe de la punctul cu var și a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Din păcate pentru Al-Gharafa, Muaither a reușit să mai înscrie de două ori până la pauză, iar scorul era de 3-1 după 45 de minute.

ADVERTISEMENT

Care a fost ultimul gol marcat de Florinel Coman

Ultimul gol marcat de Florinel Coman a creat o mare agitație în jurul său. Împrumutat în Serie A de Cagliari, extrema stângă reușea să puncteze la meciul său de debut, după doar câteva zeci de secunde de la intrarea pe teren.

Atunci, fotbalistul român izbutea să-l învingă pe portarul Parmei cu o execuție de excepție, marca Florinel Coman, și aducea toate punctele echipei sale, învingându-l pe fostul său coleg de la FCSB: Dennis Man.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Acel meci a avut loc pe 9 februarie 2025, ceea ce înseamnă că atacantul de 27 de ani a avut o pauză de 7 luni și jumătate fără să înscrie. Coman pare să nu fie favoritul antrenorului său pentru meciurile din campionat, însă el a fost folosit și în prima rundă din Cupă, unde a oferit un assist în meciul terminat cu scorul de 3-3 împotriva lui Al-Sadd. De asemenea, fostul fotbalist de la FCSB a jucat și în Liga Campionilor Asiei.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul...
Fanatik
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Israel, ca și exclusă de UEFA din toate competițiile! Ce înseamnă asta pentru...
Fanatik
Israel, ca și exclusă de UEFA din toate competițiile! Ce înseamnă asta pentru naționala României și cluburile din SuperLiga
Balonul de Aur 2025: cine câștigă? A început numărătoare inversă. Pe ce loc...
Fanatik
Balonul de Aur 2025: cine câștigă? A început numărătoare inversă. Pe ce loc s-a clasat Pedri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alegere surprinzătoare a lui Radu Banciu la Balonul de Aur: 'Lui i-aș fi...
iamsport.ro
Alegere surprinzătoare a lui Radu Banciu la Balonul de Aur: 'Lui i-aș fi dat, pe Dembele nu l-aș fi pus în primii 10'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!