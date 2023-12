Florinel Coman, reacție neașteptată după CFR Cluj – FCSB 1-1: ”Îmi cer scuze pentru ce am făcut, s-a văzut urât”

”Perla” lui Gigi Becali a reușit să îl învingă cu un șut superb pe Răzvan Sava de la mare distanță, însă după ce s-au bucurat secunde în șir alături de fani, pentru un fault premergător făcut de Valentin Crețu asupra lui Philip Otele.

Florinel Coman, reacție pacifistă după CFR Cluj – FCSB 1-1

La finalul partidei CFR Cluj – FCSB 1-1, derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga, Florinel Coman nu a făcut niciun comentariu negativ la adresa arbitrului Sebastian Colțescu, cel care i-a anulat golul la semnalizarea din camera VAR a lui George Găman.

”Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius (n.r. – Olaru), am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Îmi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, (n.r. – arbitrul Marcel Bîrsan) și îmi promit mie că nu voi mai face niciodată așa ceva. S-a văzut urât, mi-a fost rușine, îmi pare rău, o spun cu toată sinceritatea, nu se va mai întâmpla. O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic.

Am prins un șut foarte bun, din păcate nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm”, a declarat Coman.

Grădinescu i-a desființat pe Colțescu și Găman

Faza golului anulat lui Florinel Coman va fi cu siguranță analizată de către specialiști zilele următoare. Până atunci, ”la cald”, cunoscutul comentator TV Emil Grădinescu nu și-a putut stăpâni frustrarea și i-a desființat pe Facebook pe Sebastian Colțescu și colegul său Găman de la VAR.

”Ca să furi în halul ăsta trebuie să fii…completați voi” sau ”Colțescu, Găman, toată cariera voastră nu mai valorează 2 lei. Sunteți niște găinari”, ar fi mesajele postate de Grădinescu pe Facebook.

O opinie total diferită de cea a lui Emil Grădinescu are fostul mare arbitru Adrian Porumboiu, cel care consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a procedat corect când a ascultat sfatul arbitrului George Găman, aflat în camera VAR.

În urma rezultatul de egalitate obținut în Gruia, FCSB păstrează avansul de 5 puncte față de CFR Cluj, dar s-a distanța la 6 puncte de Universitatea Craiova și la 7 puncte de Rapid București.