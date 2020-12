Florinel Coman, revenire cu gol la FCSB! Cui i-a dedicat reuşita din meciul cu UTA

Florinel Coman a revenit cu gol pentru FCSB după o perioadă de absență de 3 luni, iar prima reușită din acest sezon a fost dedicată bunicului său care a decedat recent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au învins-o pe UTA Arad cu scorul de 3-0, distanțându-se la 5 puncte de ocupanta locului secund, U Craiova.

Golurile partidei au fost marcate de Dennis Man 76′ (penalty), Florinel Coman 90′ și Darius Olaru 90+2′.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a revenit cu gol. Cui i-a dedicat reușita

“Un meci greu cu o echipă arțăgoasă, sunt bucuros că am marcat 3 goluri. M-am gândit mereu să înscriu, mă simt foarte bine. M-am simțit foarte bine și în meci, per total sunt bine. A fost o perioadă foarte grea, mă bucur că am trecut peste.

Staff-ul medical și tot grupul a fost lângă mine în momentele grele. Mă bucur pentru fiecare jucător, suntem un grup unit care își dorește performanță. Mergem la CFR să luăm 3 puncte, suntem setați pentru acest meci și așa abordăm fiecare întânlire.

ADVERTISEMENT

Acum ca și grup ca și unitate suntem în cel mai bun moment. Anul acesta vom fi greu de bătut. Acest gol vreau să îl dedic bunicului meu care a murit”, a declarat Florinel Coman la finalul partidei pentru Digisport.

Octavian Popescu, noul magician de la FCSB: “Mă folosesc de tehnică”

Octavian Popescu, a părut emoționat la interviul de la finalul întânlirii însă a dezvăluit că tehnica este principalul său aliat în meciurile din Liga 1: “Mă folosesc de tehnică. Nu mi-am imaginat vreodată că am să ajung la cea mai bună echipă din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grupul m-a ajutat foarte mult, Dennis Man mă ajută mult. Am grijă singur de mine în rest. Încerc să o țin tot așa”, a declarat Octavian Popescu la final.

Popescu, în vârstă de 17 ani, este recent transferat la FCSB, mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor începându-și cariera la juniori în 2015, la Regal București.

ADVERTISEMENT