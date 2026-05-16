Florinel Coman, revenire de senzație la FCSB! A fost surprins la antrenamente. Video

Florinel Coman (28 de ani) este unul dintre cei mai iubiți jucători care au jucat pentru FCSB în ultima perioadă. Talentatul fotbalist adus de la Viitorul Constanța (n.r. – actuala Farul Constanța) pentru o sumă record a adus multă bucurie în sufletul suporterilor, iar imaginile postate azi pe contul echipei nu fac decât să-i emoționeze până la lacrimi. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor și-a vizitat fosta echipă și s-a antrenat alături de foștii săi colegi.

Sezonul în Qatar s-a terminat, iar Florinel Coman se află în vacanță, tocmai de aceea și-a făcut puțin timp pentru a-și revedea foștii colegi de la FCSB. Lotul nu s-a schimbat foarte mult de la plecarea sa, astfel încât internaționalul român îi cunoaște foarte bine pe majoritatea jucătorilor.

Coman nu a venit doar să-i vadă, ci a fost pregătit de treabă. Atacantul lui Al-Gharafa a îmbrăcat echipamentul lui FCSB și s-a antrenat alături de Florin Tănase, Octavian Popescu, Risto Radunovic și restul fotbaliștilor, care se pregătesc intens pentru barajul pentru cupele europene.

Pe contul de Facebook al lui FCSB au fost postate imagini emoționante pentru suporterii roș-albaștrilor. În videoclip apare Florinel Coman, îmbrăcat în echipamentul de antrenament al echipei, luându-se în brațe cu toți jucătorii cu care a împărțit vestiarul timp de ani buni. Primul om care a venit la el pentru a-l lua în brațe este chiar Octavian Popescu, fotbalist cu care s-a luptat pentru postul de titular la FCSB.

Ce spunea Mihai Stoica despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB

echipă pentru care nu a mai reușit cifre atât de bune precum cele pe care le avea în tricoul lui FCSB. El a avut șansa să plece în fotbalul mare, însă o accidentare i-a pus bețe în roate. Coman a fost împrumutat la Cagliari, pentru care a înscris un gol spectaculos la doar câteva secunde de la debut, iar viitorul părea strălucit.

El s-a accidentat ulterior și nu a mai jucat până la finalul campionatului, lucru ce i-a făcut pe italieni să nu activeze clauza de cumpărare. Internaționalul român are un contract fabulos în Qatar, de 2 milioane de euro anual, iar acesta se termină în 2027. Deși și l-ar dori la echipă, Mihai Stoica este conștient că Florinel Coman nu poate veni la București pentru un salariu de zece ori mai mic, însă, „Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relații și oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu știu dacă Florinel poate să plece, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le lași ca să vii pe 200.000 de euro?”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.