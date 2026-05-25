Florinel Coman, revenire spectaculoasă la FCSB în vară?! Meme Stoica a început mutările în mercato: “E copilul nostru! Azi am făcut primele oferte”

ADVERTISEMENT

. . Mihai Stoica speră ca Florinel Coman să redevină jucătorul FCSB-ului, poate chiar din această vară.

Revine Florinel Coman la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica

Florinel Coman a plecat la FCSB în vara lui 2024. Fosta campioană a României a primit 6.000.000 de euro în urma transferului de la Al-Gharafa. „Mbappe de România” mai are contract cu gruparea din Qatar până în iunie 2027. „Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract, dar dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru.

ADVERTISEMENT

Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Florinel Coman a scris istorie la FCSB

Florinel Coman a ajuns la FCSB în vara lui 2017, când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru transferul său de la Farul. În 223 de meciuri, atacantul a marcat 63 de goluri și a dat 62 de assist-uri. În cei 7 ani petrecuți la FCSB, Coman și-a trecut în CV un titlu de campion, o Cupă a României și o Supercupă. În sezonul 2023-2024, Florinel Coman a fost golgheterul SuperLigii, cu 18 reușite.

ADVERTISEMENT

„Atunci, poziția aia ar fi acoperită de Florinel Coman, Octavian Popescu. Dacă e Octavian Popescu de aseară, îi va fi greu chiar și lui Florinel Coman. Sau găsim variante să joace în amândoi. E puțin mai complicat”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT