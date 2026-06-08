Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai bine pentru el”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Florinel Coman, la FCSB? Adrian Ilie vrea să îl ducă în Bundesliga

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Florinel Coman a revenit în prim planul fotbalului românesc odată cu „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor. Fotbalistul lui Al Gharafa a marcat un gol în victoria cu britanicii, scor 2-1, iar acum ar putea pleca din Qatar.

Florinel Coman, la FCSB? Adrian Ilie vrea să îl ducă în Bundesliga

Florinel Coman ar putea reveni la FCSB după doar doi ani de la transferul al Al Gharafa. În vara lui 2024, qatarezii au plătit 6.000.000 de euro pentru a îl cumpăra pe „Mbappe de România”. iar pe fir a intrat Gigi Becali. Adrian Ilie îl sfătuiește pe fotbalist să rămână totuși în străinătate.

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„(n.r. – Îl vezi să se întoarcă la FCSB?) Nu îl văd. Trebuie să stea afară să joace. Poate să meargă împrumut. Eu îl sfătuiesc să meargă să joace în străinătate. Campionatul intern îl cunoaște deja. Eu nu sunt adeptul jucătorilor români care se întorc. Mai degrabă îi apreciez pe cei de 18-19 ani, care trebuie să vină aici să joace și să capete experiență. El o să decidă. Poate impresarul lui va găsi o soluție și va merge tot afară din țară. Ar fi bine să meargă într-un campionat mai important. Eu am vorbit mult cu el în acea perioadă și aveam din Germania o chestie.

(n.r. – Nu se mai activează Germania?) Nu am mai vorbit de mult cu el. Este important pentru el să joace și să vină la echipa națională. Cu siguranță Hagi o să îi dea încredere. Și ritmul de joc e altul. L-am văzut foarte bine pregătit pe Coman, dar a jucat 45 de minute. Alta e să joci 90 de minute. În fotbalul de azi multe goluri se înscriu după minutul 60. Acolo se câștigă meciurile”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Florinel Coman a jucat la FCSB în perioada 2017-2024. În vara lui 2017, Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 3.000.000 de euro pentru transferul său de la Viitorul Constanța. În 233 de meciuri, Coman a marcat 63 de goluri și a dat 62 de pase decisive. Și-a trecut în palmares și trei trofee: campionatul, Cupa României și Supercupa României.

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