Florinel Coman s-a întors în Ghencea! Ce promisiune a făcut înainte de FCSB – FC Botoșani

Florinel Coman și-a făcut apariția în Ghencea la barajul dintre FCSB și FC Botoșani. Atacantul e convocat de Gică Hagi pentru amicalele din iunie cu Georgia și Țara Galilor
Cristian Măciucă
24.05.2026 | 21:33
Florinel Coman, omul care a luat campionatul cu FCSB în 2024 și care a fost golgheterul SuperLigii în sezonul 2023-2024, a revenit în Ghencea! Atacantul a venit să vadă pe viu partida dintre fosta sa echipă și FC Botoșani, primul baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Florinel Coman, pe stadion la FCSB – FC Botoșani

Florinel Coman a venit în Ghencea să își susțină foștii colegi de la FCSB în barajul cu FC Botoșani. Atacantul lui Al-Gharafa a revenit mai devreme în țară după ce a terminat sezonul în Qatar și acum se pregătește să se alăture lotului lui Gică Hagi. Coman e convocat pentru „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, din 2 respectiv 6 iunie.

Florinel Coman a profitat de acest moment și a revenit pe stadion la un meci al FCSB-ului. Nu e însă prima dată când „Mbappe de România” își vede foștii colegi. El s-a antrenat cot la cot cu ei la baza din Berceni, imaginile devenind virale pe platformele de socialziare ale roș-albaștrilor. Înaintea duelului dintre FCSB și FC Botoșani, Florinel a vorbit despre revenirea la echipa națională.

Sunt bine, sunt ok, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul.

(n.r. Ești entuziasmat să lucrezi din nou cu el?) Da, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine, a declarat Florinel Coman, citat de as.ro.

De când nu a mai fost Florinel Coman la echipa națională

Florinel Coman revine la prima reprezentativă a României după o pauză de aproximativ un an și jumătate. El nu a mai evoluat sub tricolor din mandatul regretatului Mircea Lucescu. Mai exact din 18 noiembrie 2024, când a evoluat 23 de minute și a reușit să marcheze un gol în victoria cu Cipru, scor 4-1.

  • 3.000.000 de euro e cota de piață a lui Florinel Coman, pe transfermarkt.com
  • 2 titluri de campion al României are Coman, unul cu FCSB și unul cu Farul (ex-Viitorul)
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
