Florinel Coman s-a întors în Ghencea! Ce promisiune a făcut înainte de FCSB – FC Botoșani

Florinel Coman, omul care a luat campionatul cu FCSB în 2024 și care a fost golgheterul SuperLigii în sezonul 2023-2024, a revenit în Ghencea! Atacantul a venit să vadă pe viu

Florinel Coman a venit în Ghencea să își susțină foștii colegi de la FCSB în barajul cu FC Botoșani. Atacantul lui Al-Gharafa a revenit mai devreme în țară după ce a terminat sezonul în Qatar și acum se pregătește să se alăture lotului lui Gică Hagi. Coman e convocat pentru „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, din 2 respectiv 6 iunie.

Florinel Coman a profitat de acest moment și a revenit pe stadion la un meci al FCSB-ului. Nu e însă prima dată când „Mbappe de România” își vede foștii colegi. imaginile devenind virale pe platformele de socialziare ale roș-albaștrilor. Înaintea duelului dintre FCSB și FC Botoșani, Florinel a vorbit despre revenirea la echipa națională.

„Sunt bine, sunt ok, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul.

(n.r. Ești entuziasmat să lucrezi din nou cu el?) Da, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat Florinel Coman, citat de .

De când nu a mai fost Florinel Coman la echipa națională

Florinel Coman revine la prima reprezentativă a României după o pauză de aproximativ un an și jumătate. El nu a mai evoluat sub tricolor din mandatul regretatului Mircea Lucescu. Mai exact din 18 noiembrie 2024, când a evoluat 23 de minute și a reușit să marcheze un gol în victoria cu Cipru, scor 4-1.

