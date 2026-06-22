Coman sau Drăguș? Gigi Becali a dezvăluit cine e mai aproape de transferul la FCSB: „Dau bani câți nu s-au mai dat în România”

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Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit în ce situație se află Florinel Coman (28 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani), jucători pe care dorește să îi transfere la FCSB în această vară. Patronul grupării „roș-albastre” a anunțat în ce condiții ar putea să ajungă cei doi internaționali români la FCSB în următoarea perioadă. De ce depinde totul.

Gigi Becali, ultimele detalii despre Denis Drăguș și Florinel Coman

Gigi Becali a anunțat că Denis Drăguș și trebuie să clarifice situațiile de la actualele cluburi, Trabzonspor, respectiv Al-Gharafa, pentru a putea să semneze cu FCSB. „Nu e nimic nou față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el la Ianis la moțul băiatului său. Mai e o poză făcută cu AI. Ei au făcut poza aia și Coman e mult mai mic. Eu așa vreau, acest trio Coman, Drăguș, Tănase. Dacă îi iau pe ei doi și un mijlocaș, apoi echipa e tare.

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Depinde de Drăguș. Vor să-l dea la schimb cu alt jucător, iar Drăguș nu vrea. Eu am spus că pot să-i dau până într-un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Dacă el acceptă să-i dea drumul, probabil ăia îi dau, dar el vrea și niște bani de la ei, de la turci. Eu vreau, mi-l doresc, dau bani câți nu s-au mai dat în România până acum. Așa cred eu, că merită. Pentru alții nu merită. (n.r. Drăguș sau Coman, cine e mai aproape de FCSB?) Amândoi cam la fel, adică nu e unul care are procent mai mare să vină, sunt în aceeași situație.

Coman vrea tot așa să nu renunțe la bani, eu așa l-am îndrumat, să nu renunțe și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. Treaba la Denis e că s-ar putea să fie diferența mai mică. El a spus 300-400.000 de euro. La Coman nu-i dau 1 milion, îi dau mai puțin. El ar trebui să ia 1 milion de la ăia. Drăguș e mai aproape decât Coman. De ce e mai aproape? Dacă el vine, joacă bine, altfel se simte în țara lui, are și 2 copii și poate să plece iar după”, a declarat patronul FCSB-ului la . .

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Ce realizări au avut Denis Drăguș și Florinel Coman în sezonul recent încheiat

. Fotbalistul cu 7 goluri la națională ar reveni astfel în România după 7 ani petrecuți în Belgia, Italia și Turcia. Sezonul 2025-2026 nu a fost însă unul pozitiv pentru atacantul care împlinește în curând 27 de ani. Acesta a fost împrumutat de Trabzonspor la două formații, Eyupspor și Gaziantep, însă a reușit să marcheze doar două goluri în cele 24 de meciuri jucate, ambele într-un duel de Cupă contra unei divizionare secunde.

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De cealaltă parte, Florinel Coman a jucat în 26 de meciuri pentru gruparea qatareză Al-Gharafa și a reușit să înscrie 3 goluri și să ofere o pasă decisivă. Recent, acesta a revenit la echipa națională după o absență de un an și jumătate. Gică Hagi l-a convocat pentru „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, iar Coman a răsplătit încrederea „Regelui”, reușind să marcheze în disputa contra britanicilor.