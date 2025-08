Florinel Coman sau Tavi Popescu? Cea mai tare comparație: „Se bucura în tribună că se uită și el la meci”

FCSB trece printr-o perioadă de criză. Jucătorii lui Elias Charalambous sunt cu moralul la pământ după ultimele rezultate. Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a făcut o comparație interesantă între doi jucători: Florinel Coman și Octavian Popescu.

Octavian Popescu nu își găsește forma la FCSB

Florinel Coman a plecat de la FCSB acum un an. A făcut un sezon foarte bun în Superligă și a prins un transfer în zona Golfului. Acum FANATIK a anunțat în exclusivitate numele echipei care s-a interesat de serviciile internaționalului român.

Tavi Popescu i-a luat locul lui Coman la FCSB, însă nu a reușit să se ridice la nivelul predecesorului său. Octavian Popescu pare, în continuare, nepregătit din punct de vedere fizic. Nu are masă musculară și, de multe ori, ia decizii greșite pe teren.

Marius Șumudică a dat verdictul. Ce avea Florinel în plus la FCSB față de Tavi Popescu

Marius Șumudică a comparat cei doi fotbaliști, iar antrenorul a scos în evidență pregătirea fizică pe care o făcea Florinel Coman înainte să fie vândut de FCSB. Tehnicianul este de părere că

„Reghe a făcut o comparație între Coman și Octavian Popescu. Coman, înainte să plece de la FCSB, făcea antrenamente individuale. Rupea sala în două. Punea pe TikTok sau pe ce punea el filmări. Îmi arătau secunzii mei.

Florinel Coman a avut un an incredibil datorită pregătirii pe care o făcea și, atenție, Coman, în anul respectiv, nu a fost accidentat fiindcă s-a alimentat bine, s-a odihnit bine. Și-a dat seama că trebuie să prindă un transfer în străinătate. Nu în ultimul rând, el s-a antrenat foarte bine.

Tavi Popescu… luați continuitatea lui. De câte ori a fost el în tribună? Se bucura în tribună că se uită și el la meci. El talent are. Se vede. Are o anumită calitate. Nu are însă continuitate în pregătire. Ba are o problemă musculară, ba are o fisură. Asta e diferența dintre el și Florinel Coman. Și Florinel era pui de găină când a venit de la Farul, și uite cum arată acum”, a declarat Marius Șumudică.