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”Roș-albaștrii” suferă după ce Gigi Becali l-a cedat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, iar Florin Tănase este aproape de un transfer în Cipru. Ce șanse sunt, de fapt, ca Florin Coman să se întoarcă la FCSB.

Gigi Becali, anunț despre posibila întoarcere a lui Florinel Coman la FCSB

Înaintea meciului pierdut cu UTA, scor 1-3, Gigi Becali a fost întrebat despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman, însă patronul a mărturisit că nu a mai vorbit cu jucătorul în ultima perioadă.

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”Nu mai știu nimic de el. Dacă avea probleme pe acolo, mă suna. Eu am rămas prieten cu el. Am rămas cu toți cu care am câștigat bani, m-a ajutat. Nu că am eu vreo relație… Dacă vrei să fii prieten cu mine, trebuie să mă respecți.

Pe teren să-ți dai viața și să te antrenezi cu mine, asta înseamnă cu mine prietenia cu un fotbalist”, a declarat Gigi Becali, la , lăsând să se înțeleagă cu nu s-a pus problema ca internațional român să se întoarcă în țară.

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Cum a început sezonul Coman la Al-Gharafa

După șapte sezoane petrecute la FCSB, Florinel Coman a plecat în vara anului 2024 la Al-Gharafa. Nu a rupt gura târgului și a fost împrumutat câteva luni la Cagliari. Nici în Serie A nu s-a impus și s-a întors la formația qatareză.

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Sezonul precedent a fost unul dificil pentru internaționalul român, care rareori a prins un post de titular. În aceste condiții, Gigi Becali a spus în mai multe rânduri în această vară că .

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Însă, conducătorii lui Al-Gharafa au decis să-l păstreze și pentru ultimul an din contract, iar antrenorul portughez . În prima etapă, Coman a dat pasa decisivă la golul victoriei din minutele de prelungire, iar în eșecul din runda a doua a jucat timp de 82 de minute.