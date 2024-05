Florinel Coman, sfătuit de un coleg de națională să plece de la FCSB: ”Nu pot rămâne toată viața aici”. Video

Atacantul are o clauză de reziliere a contractului cu noua campioană a României de 5 milioane de euro, iar patronul Gigi Becali a anunțat în prima fază la FANATIK SUPERLIGA că .

Florinel Coman, ultimele detalii despre plecarea de la FCSB

Vorbind despre plecarea de la FCSB, Florinel Coman a mărturisit că este decis să facă acest pas în această vară și a stat de vorbă cu Denis Alibec despre ce îl așteaptă în Qatar, după ce coechipierul său de la națională a jucat în ultimul sezon în această țară.

”Eu n-am semnat încă. Dacă se plătește clauza de 5 milioane, voi pleca, 100%. Mă interesez unde merg, nu pot pleca de capul meu. E totul safe acolo, Doha e un oraș foarte frumos. Nici eu nu sunt fan, îmi place natura, dar e un oraș în care m-am gândit ca familiei să-i fie bine.

În Arabia Saudită sunt unele orașe nu foarte ok. Cu Alibec am vorbit și mi-a zis să mă duc, am înțeles că antrenorul (n.r. – Christophe Galtier) mă dorește și a contat și asta, că nu mă duceam să stau pe acolo.

Sunt de mulți ani aici, e clar că vreau și eu să schimb, să experimentez și altceva, că nu pot rămâne toată viața aici și mă gândeam de mult la momentul schimbării. Am mai avut oferte și nu am fost lăsat, dar acum depinde de mine.

N-am fost pus în situația de a alege, acum depinde de mine, pot spune da sau nu. Nu mai pot acum să mă sucesc, dacă am spus ceva așa rămâne”, a declarat Coman, la SportCast cu Sile.

Becali vrea să-l țină pe Coman pentru preliminariile Champions League

Patronul în care qatarezii au încercat să obțină o reducere a sumei de plată de 5 milioane de euro pentru Florinel Coman.

Latifundiarul din Pipera le-a transmis că există o variantă în acest sens. Jucătorul să rămână la FCSB pentru meciurile din preliminariile Champions League, iar transferul să se facă ulterior pentru 3,5 milioane de euro.

Florinel Coman, care s-a refăcut după accidentarea din meciul cu Sepsi, mai are de jucat 2 partide în acest sezon pentru FCSB. Sâmbătă seară va evolua împotriva celor de la CFR Cluj într-o întâlnire la finalul căreia ”roș-albaștrii” vor primi medaliile de campioni, iar în ultima etapă va da peste rivala Rapid.