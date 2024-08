Florinel Coman, show-man la Al-Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a reușit o dublă pentru noua sa echipă. Video

de la FCSB, qatarezii plătind nu mai puțin de 5,25 milioane de euro în schimbul jucătorului format de Gheorghe Hagi la Viitorul Constanța.

Florinel Coman, show-man la Al-Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a reușit o dublă pentru noua sa echipă

Florinel Coman confirmă forma excelentă arătată la FCSB înaintea transferului și a reușit să marcheze primul gol într-o partidă oficială pentru noua sa echipă, Al-Gharafa. , doar că acel meci era amical.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la FCSB a restabilit egalitatea (nr. 1-1) în partida dintre formația sa, Al-Gharafa, și Al-Rayyan. Reușita fotbalistului a venit chiar din partea lui , trofeul fiind cucerit cu Real Madrid.

Extrema apreciată în România nu s-a mulțumit doar cu un gol, Florinel Coman reușind să marcheze o „doppieta” și să întoarcă scorul în favoarea echipei sale în doar 13 minute. Fanii au „înnebunit” la golurile marcate de „Mbappe de România”, partida disputându-se „acasă”.

ADVERTISEMENT

Atacantul român a făcut parte din lotul convocat de , unde a ajuns până în faza sferturilor de finală. Evoluțiile lui Coman au fost constant bune și apreciate deseori de către specialiști.

هدف |

الغرافة يعادل النتيجة 1 – 1 مع الريان عبر كومان في الدقيقة 70 || — قنوات الكاس (@AlkassTVSports)

هدف |

الغرافة يتقدم 2 – 1 على الريان عبر كومان في الدقيقة 83 || — قنوات الكاس (@AlkassTVSports)

Gigi Becali i-a dat în vileag pe cei de la Al Gharafa: „Ei scot banii la sacoșă în Vietnam”

Transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa nu a fost unul tocmai facil, Gigi Becali afirmând că noua sa formație nu și-a respectat datoria de a plăti pentru fotbalistul născut la Brăila.

ADVERTISEMENT

Patronul de la FCSB nu se teme însă de o potențială „teapă” și e pregătit să deschidă un proces la FIFA, pentru ca echipa sa să primească banii pe care-i datorează formația qatareză.

„Cu banii pe Coman suntem la FIFA. O să luam 6 milioane, nu 5. Azi am trimis, ne-au cerut toate documentele. Probabil în două săptămâni le dau termen de judecată si îi obligă să ne dea banii. Nu o sa atace, ei tot timpul au dat mulți bani prin Vietnam.

ADVERTISEMENT

E o filieră acolo, trimit banii acolo, în Vietnam scor banii la sacoșă, îi dă la o babă la care au intrat banii o mie, două mii de euro, îi face firmă pe numele ei, nu știe ea la 80 de ani ce semnează, îi dă o mie de lei.

Ăia scot banii la sacoșă, ia tu… depinde de cât de mare au funcția în filieră, tu ia 2 milioane, ia și tu 500 de mii, ia și tu un milion, ia și tu 200 de mii.

De acum în colo să bage banii în cont, atunci e valabil transferul. Face FIFA încă ceva: intră banii la ei și ei plătesc, ca să nu mai zică că am dat banii în Vietnam. Și cu Keșeru iar am avut discuții de 2,7 milioane, iar am câștigat. I-am dat în judecată am câștigat banii după un an”, a declarat .